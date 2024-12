Neapel: Weihnachtsbaumdiebstahl als „Schule des Verbrechens“

Come pirati in cerca di tesori. Assalto corsaro di una baby-gang nella basilica di San Lorenzo Maggiore: tentano due volte di rubare l’albero natalizio allestito in chiesa

Come pirati in cerca di tesori. Assalto corsaro di una baby-gang nella basilica di San Lorenzo Maggiore: tentano due volte di rubare l’albero natalizio allestito in chiesa. Borrelli: “Nessun rispetto neanche i luoghi sacri. Li si fermino ora. Non sono ragazzate ma sfide che hanno codici di formazioni pre criminali.”Ormai è sfida aperta. Manca più di un mese alla festa di Sant’Antonio Abate ma le baby-gang di Napoli e provincia hanno cominciato già dallo scorso novembre a dare la caccia alla legna da ardere per i famigerati fuocarazzi per il cippo. Prima della fatidica notte, quando i vari gruppi di ragazzini rappresentanti del proprio quartiere d’origine si sfideranno a suon di falò da mostrare con orgoglio sui social, è appunto il furto di legname, visto come un bottino di guerra, il tesoro dei pirati, l’oggetto della competizione criminale.Proprio come dei pirati, le baby-gang, mirano a “tesori” sempre più preziosi ed assaltano anche luoghi inviolabili e sacri, come le chiese. L’ultima a subire un attacco corsaro è stata la basilica monumentale di San Lorenzo Maggiore, tra le più antiche della città, ubicata nel centro antico, presso piazza San Gaetano.I ragazzini erano in cerca di un albero natalizio, lo hanno scovato e puntato. Per ben due volte hanno tentato di portarlo via sradicandolo dal vaso in cui era piantato disseminando la navata della chiesa di terreno.“Abbiamo allestito questo l’albero qualche giorno fa e già lo hanno puntato. Ci hanno provato una prima volta, l’abbiamo risistemato ma poi sono ritornati e hanno nuovamente tentato di portarlo via. Dalle videocamere di sorveglianza vedremo i colpevoli” – raccontano dalla basilica al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.“Se non lasciano in pace nemmeno i luoghi sacri, in cosa si vuol sperare” – commenta il parlamentare- “Serve un attacco frontale per fermarli. È vero sono ragazzini, il più delle volte minorenni, ma rappresentano un pericolo per sé stessi e per gli altri, e un giorno diverranno adulti e se continueranno a praticare attività para-criminali il destino per loro sarà segnato. Per questo è assolutamente necessario intervenire ora.”

