Neue Regeln im Straßenverkehr

Rom – In Italien tritt mit heute die neue Straßenverkehrsordnung in Kraft. Neben neuen Regeln werden vor allem mehr Strafen eingeführt und bestehende Strafen angehoben.

E-Roller dürfen nur mehr maximal mit Tempo 20 unterwegs sein – in Fußgängerzonen nur mit sechs Stundenkilometer. Auf Gehsteigen ist Fahren und Parken verboten.

Elektroautos dürfen bei den Ladestationen nur mehr so lange parken, wie sie laden.

Am Steuer verboten sind neben dem Gebrauch von Handys auch alle anderen mobilen Endgeräte wie Tablets oder Laptops. Die Geräte darf man auch nicht an der roten Ampel in die Hand nehmen. Die Strafen bei Verstößen sind saftig.

Parkt künftig jemand unrechtmäßig auf einem Behindertenparkplatz, wird das doppelte Bußgeld als bisher fällig. Der Punkteabzug steigt ebenfalls.

Ebenfalls neu: Das Foglia Rosa für Führerscheinneulinge gilt nun ein Jahr. Außerdem müssen die Gemeinden bei der Verwendung der Einnahmen aus Verkehrsstrafen Transparenz einhalten.