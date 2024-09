Nur für ein Foto: Hochzeitspaar fliegt mit Hubschrauber in die Dolomiten

Von: mk

Cortina d’Ampezzo – Seit jeher gelingt es den Dolomiten, alle Betrachter schon beim ersten Anblick in ihren Bann zu ziehen. Die Monumentalität und die Intensität der Farben, die sich auf den Felswänden spiegelt, löst ein Wechselspiel zwischen Schrecken und Anziehung aus. Heutzutage locken jedoch nicht nur Stille und Staunen die Besucher in Berge. Oft ist es auch die Suche nach der idealen Kulisse für ein Foto in den sozialen Medien. Dabei scheuen manche keine Mühen.

Jüngstes Beispiel: Ein Hochzeitspaar ließ sich eigens mit dem Hubschrauber auf den Col Gallina oberhalb von Cortina d’Ampezzo fliegen. Nach ein paar Fotos in Hochzeitskleid und Anzug ging es mit dem Hubschrauber wieder zurück ins Tal.

Offenbar hat sich ein regelrechter Trend entwickelt: Manche Paare lassen gleich so viele Bilder schießen, dass es für ein ganzes Fotobuch reicht. Grundsätzlich wäre dagegen nichts einzuwenden, wenn der Weg in die Berge nicht mit Hubschrauber erfolgen würde – eine deutliche Belastung für die Umwelt.

Einige Wanderer, die die Szene beobachtet haben, waren sprachlos und zeigten sich darüber verwundert, dass ein Hubschrauber für solche Zwecke überhaupt verwendet wird. Der schönste Tag im Leben wird mit Erinnerungsfotos in so einer atemberaubenden Kulisse wie in den Dolomiten sicher auf ganz besondere Art und Weise verewigt. Manche fragen sich allerdings, ob es den Aufwand wirklich wert ist.