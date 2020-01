Nur mehr Haut und Knochen – aber am Leben

Rettungshund überlebt 16 Tage am Gletscher

Aosta – Es ist eine Geschichte, die einem die Tränen in die Augen drückt. Eine sieben Jahre alte Rettungshündin hat eine 16-tägige Odyssee auf einem Gletscher in den Walliser Alpen im Grenzgebiet zur Schweiz überlebt und ist nun zur Freude ihres Herrchens, dem Bergretter Lucio Trucco, zurückgekehrt.

„Malice“ irrte wohl mehr als zwei Wochen ohne Futter bei Temperaturen von bis zu minus 25 Grad auf dem Gletscher in der Cervino-Gruppe am Matterhorn umher.

Die gut ausgebildete Rettungshündin – ein belgischer Schäfer – war am 12. Januar plötzlich von der Schutzhütte Guide del Cervino auf mehr als 3.400 Metern an der Grenze zur Schweiz verschwunden. Wie Bergretter Lucio Trucco erklärt, sei das zuvor noch nie geschehen. Vermutlich sei die Hündin einem Geruch nachgegangen und habe sich dann verirrt. Er betreibt die Schutzhütte und hält „Malice“ den Winter über bei sich, damit sie in einem Notfall umgehend die Suche nach Lawinenverschütteten aufnehmen können.

Tatsächlich war es dieses Mal seine geliebte Hündin, die sich in Schwierigkeiten begab. Tagelang war nach dem Rettungshund gesucht worden. Sogar Hubschrauber und Drohnen waren im Einsatz, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Doch von “Malice” war keine Spur zu finden.

Der Bergretter war bereits auf das Schlimmste gefasst, als „Malice“ am 27. Januar, so plötzlich wie sie verschwunden war, wieder aufgetaucht ist.

Die Hündin besteht zwar nur mehr aus „Haut und Knochen“ doch sie ist beinahe unverletzt und hat ihr Herrchen mit letzter Kraft begrüßt.

Wie Trucco erklärt, wird es nun wohl mehrere Wochen dauern, bis sich „Malice“ von den Strapazen erholt hat. Sie bekommt vorerst nur kleine Portionen Futter, damit ihr Magen nicht überlastet wird. Die Freude über die Wiedervereinigung ist überwältigend und die Geschichte machte schnell auch in den sozialen Netzwerken die Runde.

