Papst Franziskus im Alter von 88 Jahren verstorben

Von: luk

Vatikan – Einen Tag nach dem feierlichen Ostersegen hat die katholische Kirche ihren Hirten verloren: Papst Franziskus ist am Ostermontagmorgen im Alter von 88 Jahren verstorben. Kardinal Kevin Farrell gab die Nachricht in einer kurzen Mitteilung bekannt: „Heute Morgen um 7.35 Uhr ist der Bischof von Rom, Franziskus, in das Haus des Vaters zurückgekehrt.“

Mit bewegten Worten würdigte Farrell das Leben des Verstorbenen: „Er hat uns gelehrt, die Werte des Evangeliums mit Treue, Mut und universeller Liebe zu leben, insbesondere für die Ärmsten und Ausgegrenzten.“ Die Kirche empfehle seine Seele nun der Barmherzigkeit Gottes.

Die Bekanntgabe des Todes von Papst Franziskus erfolgte in der Kapelle der Casa Santa Marta durch den Kämmerer, Kardinal Kevin Farrell. Neben ihm standen der Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, der stellvertretende Substitut Edgar Pena Parra und der Zeremonienmeister Bischof Diego Ravelli, teilte der Vatikan mit.

Papst Franziskus, mit bürgerlichem Namen Jorge Mario Bergoglio, wurde am 17. Dezember 1936 in Buenos Aires geboren. Der Sohn italienischer Einwanderer trat früh in den Jesuitenorden ein und wirkte viele Jahre als Seelsorger und Erzbischof in Argentinien. 2013 wurde er als erster Papst aus Lateinamerika und erster Jesuit überhaupt zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt.

Franziskus prägte sein Pontifikat durch einen bescheidenen Lebensstil, eine klare soziale Botschaft und das Bemühen um Reformen innerhalb der Kirche. Immer wieder stellte er sich auf die Seite der Armen, Migranten und Ausgeschlossenen und setzte sich für Klimaschutz, Dialog und Barmherzigkeit ein. Nun trauern rund 1,4 Milliarden Katholiken weltweit um einen Papst, der Brücken bauen wollte – zwischen Kulturen, Religionen und Herzen.

Trauer und Bestürzung

Die aus Malta stammende Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola erklärte in Sozialen Medien, sie trauere um Franziskus. “Europa trauert um Seine Heiligkeit Papst Franziskus. Sein ansteckendes Lächeln hat die Herzen von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt erobert”, erklärte sie. “Der ‘Papst des Volkes’ wird in Erinnerung bleiben für seine Liebe zum Leben, seine Hoffnung auf Frieden, sein Mitgefühl für Gleichheit und soziale Gerechtigkeit. Möge er in Frieden ruhen”, schrieb Metsola.

Der französische Präsident Emmanuel Macron trauert um den Papst. “Von Buenos Aires bis Rom wollte Papst Franziskus, dass die Kirche den Ärmsten Freude und Hoffnung bringt. Möge diese Hoffnung über ihn hinaus immer wieder aufleben”, schrieb der französische Staatspräsident Emmanuel Macron auf X.

Auch Der designierte deutsche Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz zeigte sich bestürzt über den Tod des Papstes. “Der Tod von Papst Franziskus erfüllt mich mit großer Trauer. Franziskus wird in Erinnerung bleiben für seinen unermüdlichen Einsatz für die Schwächsten der Gesellschaft, für Gerechtigkeit und Versöhnung. Demut und der Glaube an die Barmherzigkeit Gottes leiteten ihn dabei. Damit berührte der erste Lateinamerikaner auf dem Heiligen Stuhl Menschen weltweit und über Konfessionsgrenzen hinweg. Meine Gedanken sind in diesen Stunden bei den Gläubigen weltweit, die ihren Heiligen Vater verloren haben. Möge er in Frieden ruhen”, erklärte Merz laut der Nachrichtenagentur Reuters.

Der niederländische Ministerpräsident Dick Schoof würdigte Papst Franziskus als einen Mann, der “in jeder Hinsicht ein Mann des Volkes” war. Die weltweite katholische Gemeinschaft verabschiede sich von einem Anführer, der die brennenden Probleme der Zeit erkannt und auf sie aufmerksam gemacht habe.

Der israelische Präsident Yitzhak Herzog würdigt den verstorbenen Papst Franziskus als einen Mann des “tiefen Glaubens, des Friedens und des Mitgefühls”. Er habe sein ganzes Leben “der Unterstützung der Armen und dem Ruf nach Frieden in einer unruhigen Welt” gewidmet, schrieb Herzog auf X über Franziskus in einer Kondolenzbotschaft an die christliche Welt und ihre Gemeinden im Heiligen Land. “Ich hoffe aufrichtig, dass seine Gebete für Frieden im Nahen Osten und für die sichere Rückkehr der Geiseln (im Gazastreifen) bald erhört werden.”

Zwölf Jahre Pontifikat: Eine stille Revolution

Am 13. März 2013 trat Jorge Mario Bergoglio als Papst Franziskus erstmals auf den Balkon des Petersdoms – mit einem schlichten „Buonasera“. Es war ein unspektakulärer, fast stiller Gruß, und doch kündigte er eine Zeitenwende an. Diese entwaffnende Einfachheit wurde zum Markenzeichen eines Pontifikats, das frischen Wind in die katholische Kirche bringen sollte.

Zwölf Jahre lang führte Franziskus die Kirche mutig auf neuen Wegen. Er öffnete die Türen weit – „für alle, alle, alle“, wie er oft sagte – und stellte sich dabei auch jenen Strömungen entgegen, die Veränderungen stets mit Skepsis begegnen. Nach dem historischen Rücktritt seines Vorgängers Benedikt XVI. war es Franziskus, dem es gelang, nicht nur einen Neuanfang einzuleiten, sondern auch eine tiefgreifende Erneuerung glaubwürdig zu verkörpern.

Er öffnete die Kirche für Geschiedene sowie Homosexuelle und stärkte die Rolle der Frauen innerhalb der Kirche. Seine Vision war eine „Kirche im Aufbruch“, hinaus zu den Menschen, besonders zu den Schwächsten: den Armen, den Ausgegrenzten, den Migranten.

Sein Name war Programm: Franziskus, nach dem heiligen Franz von Assisi, dem Armen und Radikalen seiner Zeit. Noch nie hatte ein Papst diesen Namen gewählt, ein Zeichen, das klarer nicht hätte sein können. Franziskus wollte eine Kirche, die dient, die zuhört, und die sich verändert im Geist des Evangeliums.