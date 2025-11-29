Aktuelle Seite: Home > Italien > Papst Leo XIV. besucht Blaue Moschee in Istanbul
Der Papst beim Besuch der Blauen Moschee

Papst Leo XIV. besucht Blaue Moschee in Istanbul

Samstag, 29. November 2025 | 08:35 Uhr
Der Papst beim Besuch der Blauen Moschee
APA/APA/AFP/ANDREAS SOLARO
Von: APA/dpa

Papst Leo XIV. hat am Samstag im Rahmen seiner Türkei-Reise die Sultan-Ahmet-Moschee in Istanbul besucht. Der Chef der staatlichen Religionsbehörde Diyanet empfing das Oberhaupt der katholischen Kirche in dem auch als Blaue Moschee bekannten islamischen Gotteshaus im Zentrum der Millionenmetropole. Leo betrat das Gebäude vorschriftsgemäß ohne Schuhe. Der Besuch fand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt.

Die Sultan-Ahmet-Moschee ist eine der berühmtesten Moscheen Istanbuls und eine der bedeutendsten Moscheen der islamischen Welt. Sie liegt in unmittelbarer Nähe zur Hagia Sophia. Im Gegensatz zu seinen zwei Vorgängern Benedikt XVI. (2006) und Franziskus (2014) besucht Leo letztere während seiner Türkei-Visite jedoch nicht. Die frühere Kathedrale wurde 2020 in eine Moschee umgewandelt, nachdem sie seit 1934 ein Museum gewesen war.

“Kurzer Moment des stillen Gebets”

Der Vatikan hatte zuvor mitgeteilt, Leo werde in der Blauen Moschee einen “kurzen Moment des stillen Gebets” einlegen. Für den Nachmittag war ein Treffen mit dem griechisch-orthodoxen Patriarchen Bartholomaios I. geplant. Dabei sollte eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet werden. Die orthodoxen Kirchen sind seit der Kirchenspaltung (Schisma) vor fast 1.000 Jahren eigenständig: Im Jahr 1054 hatten sich die Oberhäupter der Ostkirche in Byzanz und der Westkirche in Rom gegenseitig exkommuniziert.

Leo und Bartholomaios wollen nun ein Zeichen der Annäherung zwischen katholischer und orthodoxer Kirche setzen. Für den Abend steht außerdem eine große Messe auf dem Programm.

