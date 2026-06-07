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Priester bei Papst-Messe in Madrid

Papst-Messe in Madrid mit mehr als 1,2 Millionen Menschen

Sonntag, 07. Juni 2026 | 11:16 Uhr
Priester bei Papst-Messe in Madrid
APA/APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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Von: APA/AFP/Reuters

Mehr als 1,2 Millionen Menschen sind anlässlich eines Gottesdiensts mit Papst Leo XIV. in der spanischen Hauptstadt Madrid zusammengekommen. Die Gläubigen versammelten sich Sonntag früh zu einem Gottesdienst mit Fronleichnamsprozession auf dem zentralen Cibeles-Platz und in den umliegenden Straßen, wie die Organisatoren der Großveranstaltung berichteten. Das katholische Kirchenoberhaupt war am Vortag von König Felipe VI. und Königin Letizia empfangen worden.

Die königliche Familie nahm auch an der Messe auf der “Plaza de Cibeles” teil. Dort befindet sich auch das Madrider Rathaus. Weitere Stationen der einwöchigen Reise von Leo XIV. sind Barcelona und die Kanarischen Inseln.

Spanien war traditionell eine Bastion des Katholizismus in Europa. Die Zahl der Gläubigen ist in den vergangenen Jahrzehnten aber deutlich zurückgegangen. Laut einer Umfrage bezeichnen sich 53 Prozent der Spanier als katholisch – etwa 20 Prozentpunkte weniger als vor 15 Jahren.

Nur 16 Prozent der Spanier halten sich für praktizierende Katholiken. Spaniens katholische Kirche hofft aber, dass sich durch den Besuch wieder mehr Menschen dem Glauben zuwenden.

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