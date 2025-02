Papst mit Videobotschaft an Songfestival von Sanremo

Von: apa

Papst Franziskus hat am Dienstagabend mit einer Videobotschaft an das populäre Songfestival von Sanremo für Aufsehen gesorgt. “Musik ist Schönheit, sie ist ein Instrument des Friedens, sie ist eine Sprache, die alle Völker sprechen, um das Herz aller Menschen zu erreichen. Sie kann das Zusammenleben der Menschen fördern”, sagte Papst Franziskus zum Auftakt des beliebten italienischen Song-Wettbewerbs.

“Ich denke in diesem Moment an meine Mutter, die mir immer einige Auszüge aus Opern erzählt und den Inhalt erklärt hat, um mir den Sinn für Harmonie und die Botschaften zu vermitteln, die Musik entsenden kann”, fügte Franziskus hinzu.

Papst warnt: “Kriege zerstören Kinder”

Er denke an so viele Kinder, “die nicht singen können, die weinen und leiden wegen der vielen Ungerechtigkeiten in der Welt, wegen so vieler Kriege und Konfliktsituationen”. “Kriege zerstören Kinder. Vergessen wir nie, dass Krieg immer eine Niederlage ist. Das ist es, was ich mir am meisten wünsche: dass diejenigen, die sich gehasst haben, einander die Hände reichen, sich umarmen und mit (…) Gesang sagen: Frieden ist möglich”, sagte Franziskus.

“Möge gute Musik die Herzen aller erreichen. Ihr wisst, dass Musik das Herz für die Harmonie öffnen kann, für die Freude am Zusammensein, mit einer gemeinsamen Sprache des Verständnisses, die uns nach einer gerechteren und brüderlicheren Welt streben lässt”, hieß es in der Botschaft weiter. Als Gäste des Songfestivals nehmen die israelische Sängerin Noa und die Palästinensern Mira Awa teil, die gemeinsam John Lennons die Friedenshymne “Imagine” singen.

Das Festival von Sanremo ist Italiens beliebtester Musik-Contest. 29 Sänger duellieren sich während der fünf Abende des Festivals von Dienstag bis Samstag um den ersten Platz. Der Sieger darf Italien beim Eurovision Song Contest vertreten. Durch die Abende führt der populäre TV-Moderator Carlo Conti. Das “Festival della canzone italiana”, so der offizielle Name, ist der älteste Popmusik-Wettbewerb Europas. Sanremo gibt es bereits seit 1951. Seitdem findet der Gesangswettbewerb jedes Jahr im Winter statt – in den ersten Jahren noch im Casino von Sanremo, seit 1977 im Teatro Ariston.