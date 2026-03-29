Papst startet mit Palmsonntagsmesse in die Karwoche

Von: apa

Nach seinem Kurzbesuch im Fürstentum Monaco am Samstag hat Papst Leo XIV. am Palmsonntag die liturgische Feier zum Auftakt der Karwoche zelebriert. Für Leo XIV. begann damit die erste vorösterliche Woche als Papst. Tausende Gläubige versammelten sich am Vormittag auf dem Petersplatz. Der Pontifex führte die Prozession der Kardinäle, Bischöfe und Zelebranten an, die mit Palmzweigen auf dem Platz einzogen. Zur Begrüßung schwenkten die in Rom versammelten Pilger Ölzweige.

Diese erinnern an den Einzug Jesu in Jerusalem. Der Platz vor dem Petersdom ist mit Blumen geschmückt. Schon in den Tagen vor der Feier wurden Tausende Stühle für die Besucher aufgestellt.

Papst richtete in seiner Predigt Friedensaufruf

Der Papst richtete in seiner Predigt einen Friedensaufruf. “Wenn wir Jesus ansehen, der für uns gekreuzigt wurde, sehen wir die Kreuzigung der Menschheit. In den Wunden Jesu erkennen wir die Verletzungen so vieler Frauen und Männer unserer Zeit. In seinem letzten Schrei hören wir das Weinen derer, die niedergeschlagen sind, derjenigen, die ohne Hoffnung sind, der Kranken, der Einsamen. Und vor allem hören wir das Stöhnen aller, die von Gewalt unterdrückt werden, und aller Opfer des Krieges”, so der Papst.

Rund 1,7 Milliarden katholische und evangelische Christen in aller Welt beginnen am Palmsonntag die “Heilige Woche”, den Höhepunkt des Kirchenjahres. Am Sonntag vor Ostern werden traditionell Palmzweige in der kirchlichen Prozession mitgetragen, mit Weihwasser gesegnet und in den Häusern anschließend hinter Kruzifixe gesteckt.

Der nächste Höhepunkt der Karwoche ist der Gründonnerstag (2. April). Bei einem Gottesdienst um 17.30 Uhr in seiner Bischofskirche, der Lateranbasilika in Rom, nimmt der Papst selbst die traditionelle Fußwaschung vor. Wem er die Füße waschen wird, steht noch nicht fest.

Kreuzweg am Kolosseum

Am Karfreitag (3. April, 21.15 Uhr) nimmt Leo XIV. am Kreuzweg am Kolosseum teil. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass ein Papst bei diesem stimmungsvollen Ritual anwesend ist. Franziskus (2013-2025) musste zuletzt wegen seines Gesundheitszustands auf den Kreuzweg verzichten.

Die Osternacht feiert Leo XIV. am Karsamstag (4. April) um 21.00 Uhr. Der Festgottesdienst am Ostersonntag (5. April) beginnt um 10.00 Uhr. Um 12.00 Uhr spendet der Papst von der Mittelloggia des Petersdoms den traditionellen Segen “Urbi et orbi”.