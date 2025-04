Papst-Wahl – Konklave beginnt am 7. Mai

Viele Kardinäle befinden sich bereits in Rom

Von: apa

Das Konklave für die Wahl eines Nachfolgers des an Ostermontag verstorbenen Papstes Franziskus beginnt am 7. Mai. Dies teilte der Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Montag im Vatikan mit. 135 Kardinäle, die unter 80 Jahre alt sind und aus der ganzen Welt kommen, sind berechtigt, an dem Konklave teilzunehmen. Sie entscheiden, wer das nächste Oberhaupt der 1,4 Milliarden Mitglieder zählenden katholischen Kirche werden soll.

Das Datum wurde während einer Generalkongregation der Kardinäle im Vatikan festgelegt, der ersten seit der Beerdigung von Papst Franziskus am Samstag. Über 180 Kardinäle beteiligten sich an der fünften Generalkongregation, darunter circa 100 Papst-Wähler, berichtete Bruni. Ausgelost wurden die Namen der drei Kardinäle, die den Camerlengo, Kardinal Kevin Farrell, bei dem Konklave unterstützten werden: Dabei handelt es sich um den deutschen Kardinal Reinhard Marx, um den Philippiner Luis Antonio Tagle und um den Franzosen Dominique Mamberti. Die Kardinäle diskutierten am Montag über die Herausforderungen, die dem neuen Papst und der Weltkirche bevorstehen, berichtete Bruni.

Kein Beschluss bezüglich Fall des Kardinals Becciu

Der wegen eines Finanzskandals beim verstorbenen Papst Franziskus in Ungnade gefallene italienische Kardinal Angelo Becciu will am Konklave für die Wahl des neuen Pontifex teilnehmen. Der Fall sei zwar bei der Generalkongregation besprochen worden, es sei kein Beschluss diesbezüglich gefällt worden, teilte Bruni mit.

Bereits mehr als 70.000 Gläubige haben inzwischen das Grab von Papst Franziskus in der Basilika Santa Maria Maggiore besucht, teilte die Polizei in Rom mit. Dort war der verstorbene Pontifex am Samstag beigesetzt worden. Um den erhöhten Zustrom zu bewältigen, wurde eine Umzäunung um die gesamte Basilika organisiert.