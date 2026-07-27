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Pirlo wird nicht italienischer Teamchef

Pirlo nicht mehr Kandidat als italienischer Teamchef

Montag, 27. Juli 2026 | 15:05 Uhr
Pirlo wird nicht italienischer Teamchef
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/VINCENT CARCHIETTA
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Von: apa

Andrea Pirlo hat bestätigt, dass er nicht mehr als Kandidat für den Posten des italienischen Fußball-Teamchefs infrage kommt. Das schrieb der Fußball-Weltmeister von 2006 am Montag auf Instagram. Pirlo nahm Stellung zu der Kontroverse um den Sponsorenvertrag mit dem russischen Wettanbieter Fonbet, die seine mögliche Berufung zum Nationalcoach belastet hatte. Er habe die öffentliche Debatte um seine Person in den vergangenen Tagen “mit großer Bitterkeit” verfolgt.

“Im Laufe meiner Karriere, zunächst als Spieler und heute als Trainer, habe ich meine Arbeit stets unter vollständiger Einhaltung der Gesetze der Länder ausgeübt, in denen ich tätig war, sowie der Verträge, die ich unterschrieben habe”, erklärte der ehemalige Mittelfeldstar.

Pirlo verteidigt sich

Die kritisierte berufliche Zusammenarbeit mit dem russischen Wettanbieter sei im Rahmen seiner Tätigkeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten entstanden und ausschließlich kommerzieller sowie sportlicher Natur gewesen. “Ihr eine politische Bedeutung zuzuschreiben, bedeutet, mir Überzeugungen zuzuschreiben, die ich nie geäußert habe und die nicht zu mir gehören”, betonte Pirlo.

Als mögliche Kandidaten für den Posten, für den zuletzt auch Pep Guardiola abgesagt hat, gelten nun Roberto Mancini und Antonio Conte. Allerdings droht dem italienischen Verband, wieder ohne Technischen Direktor dazustehen. Paolo Maldini hat offenbar angekündigt, ohne Pirlo stünde auch er nicht mehr zur Verfügung für einen strukturellen Neuaufbau, berichteten italienische Medien.

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