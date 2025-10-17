Polizei fassungslos: “Ich hatte einfach keine Zeit”

Von: luk

Vestone – In Vestone, einem Ort in der Val Sabbia bei Brescia, hat die Polizei einen Autofahrer gestoppt, der seit sage und schreibe seit 20 Jahren mit einer abgelaufenen Fahrerlaubnis unterwegs war. Als die Ordnungshüter ihn fragten, warum er den Führerschein nie erneuert habe, antwortete der Mann lapidar: „Ich hatte einfach keine Zeit.“

Doch nicht nur die Erneuerung des Führerscheins nahm er auf die leichte Schulter: Sein Wagen war nicht versichert und zudem bereits beschlagnahmt worden. Der Mann hatte die amtlichen Siegel eigenmächtig entfernt und war seither rund 5.000 Kilometer gefahren, ohne erneut kontrolliert zu werden.

Nun drohen ihm mehrere Anzeigen und empfindliche Geldstrafen. Außerdem muss er sich medizinischen Tests unterziehen, um seine psychophysischen Voraussetzungen für den Führerschein prüfen zu lassen.

Die Polizei zeigte sich fassungslos über so viel Dreistigkeit und sprach von einem Fall, der „selbst für erfahrene Beamte außergewöhnlich“ sei.