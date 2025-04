Popsänger Eros Ramazzotti geht 2026 auf Welttournee

Von: apa

Mit seinen Liedern hat Eros Ramazzotti Generationen berührt und die italienische Popmusik weltweit bekannt gemacht. Über 80 Millionen verkaufte Tonträger und unzählige ausverkaufte Konzerte belegen seinen Status als globaler Superstar. 2026 kehrt der gebürtige Römer nun mit einer neuen Welttournee auf die Bühne zurück. Ein Auftritt ist auch in Wien geplant.

Mit der Welttournee feiert Ramazzotti das 40-Jahr-Jubiläum seines Hits “Una storia importante”, mit dem er seinen Karrieredurchbruch geschafft hatte. Die “Una Storia Importante World Tour” beginnt am 14. Februar 2026 mit einem Konzert in der Accor Arena in Paris. Der 61-Jährige tritt dann am 13. April 2026 in der Wiener Stadthalle auf. Geplant sind Tourstopps in insgesamt 30 Ländern. Noch diesen Herbst gibt Ramazzotti, dessen letztes Album “Battito Infinito” 2023 erschienen ist, zwei Konzerte als Galapremieren in Amsterdam.