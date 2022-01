Preisdeckelung bei FFP2-Masken in Italien

Rom – In Italien dürfen FFP2-Masken künftig nur mehr maximal 75 Cent pro Stück kosten. Darauf hat sich der für den Covid-Notstand zuständige General, Francesco Figliuolo, mit den Apothekerverbänden FederFarma, AssoFarm und FarmacieUnit geeinigt. Italienischen Medienberichten zufolge soll die Preissenkung helfen, die ansteckendere Omikron-Variante einzudämmen. Mehr Menschen sollen statt zur chirurgischen Maske zur besseren FFP2-Maske greifen.

In Italien besteht derzeit in gewissen Fällen eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske – etwa beim Besuch von kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen, in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie nach einem Kontakt mit einer infizierten Person.

Zuletzt waren die Preise der FFP2-Masken auf über drei Euro pro Stück gestiegen.