Preisexplosion: Bis zu 25 Euro Kurtaxe pro Nacht in Italien

Von: Ivd

Rom – Die geplante Erhöhung der Touristensteuer zur Eindämmung von Massentourismus sorgt für hitzige Diskussionen: Die bisherige Preisobergrenze von fünf Euro pro Nacht und Person würde in dem vorgelegten Entwurf das neue Minimum darstellen. Bis zu 25 Euro Aufschlag pro Nacht und Person soll es auf teurere Hotelzimmer geben. Die Hotelbranche sieht sich dadurch betrogen und fürchtet um ihre Zukunft.

Italien zieht jedes Jahr Millionen von Touristen an, die die Schönheit des Landes und seine unzähligen Sehenswürdigkeiten genießen wollen. Doch der Massentourismus stellt Städte und Gemeinden vor immer größere Herausforderungen. Nun wird über eine deutliche Erhöhung der Touristensteuer nachgedacht, um diesen Problemen entgegenzuwirken. Die zusätzlichen Einnahmen sollen unter anderem in den Umweltschutz fließen, was die Folgen des Tourismus entschärfen könnte.

Geplante Erhöhung der Touristensteuer: Bis zu 25 Euro pro Nacht

Laut eines Entwurfs könnte die Touristensteuer in Italien künftig erheblich teurer werden. Der Vorschlag sieht vor, dass alle 7.904 Gemeinden die Möglichkeit haben, die Steuer zu erheben – bisher war dies nur Hauptstädten, Gemeindeverbänden und touristischen Gemeinden vorbehalten. Die Höhe der Steuer soll sich nach dem Preis der Unterkunft richten:

Bis zu fünf Euro bei Übernachtungskosten unter 100 Euro

Bis zu zehn Euro für Zimmer zwischen 100 und 400 Euro

Bis zu 15 Euro für Unterkünfte zwischen 400 und 750 Euro

Bis zu 25 Euro pro Nacht in Luxusunterkünften über 750 Euro

Einnahmen sollen auch Umweltschutzprojekte finanzieren

Ein weiterer Punkt der Diskussion ist die Verwendung der Einnahmen. Diese sollen nicht mehr nur in den Tourismussektor fließen, sondern auch für die Abfallentsorgung und andere Umweltprojekte genutzt werden. Dies könnte helfen, die durch den Tourismus verursachten Umweltschäden zu mindern und die Nachhaltigkeit in den betroffenen Regionen zu fördern.

Proteste aus der Hotelbranche

Die geplanten Änderungen stoßen auf heftigen Widerstand bei den Hotelbetreibern. Der Verband Federalberghi lehnt die Erhöhung entschieden ab. „Die Tourismusbetriebe teilen die Auffassung nicht, die Steuer weiter zu erhöhen“, so eine Stellungnahme. Der Verband kritisiert, dass bereits vor wenigen Monaten die Obergrenze der Steuer im Hinblick auf das Jubiläumsjahr um 40 Prozent erhöht wurde – von fünf auf sieben Euro pro Nacht und Person. Die zusätzlichen Einnahmen könnten nun auch für die Abfallentsorgung genutzt werden, was die ursprüngliche Zweckbindung der Steuer verwässert.

Fortsetzung der Gespräche im September

Das italienische Tourismusministerium betonte, dass die Gespräche mit den Berufsverbänden und anderen Akteuren noch nicht abgeschlossen seien. „Die Dialoge sind noch im Gange und werden im September fortgesetzt“, hieß es in einer Pressemitteilung. Somit bleibt abzuwarten, ob und wann die Änderungen tatsächlich umgesetzt werden.

Für Urlauber bedeutet dies, dass sie sich vorerst keine Sorgen um höhere Kosten machen müssen. Teurer wird es frühestens ab dem Reisejahr 2025. Allerdings könnte es dann auch Kostenersparnis an anderer Stelle geben: Kosten von 20 bis 30 Euro pro Tag für einen Sonnenschirm waren bisher völlig normal. Die Vergabe der Strand-Lizenzen war allerdings nicht rechtmäßig und soll Ende dieses Jahres EU-weit frei ausgeschrieben werden. Das würde den Wettbewerb erhöhen und die Preise möglicherweise senken.