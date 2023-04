Radeln für die Umwelt

Modena – Gestern fiel der Startschuss für “Giro-E Sustainable Communities”, die von RCS Sport, Giro-E Enel X Way und Wecity geförderte Initiative zur Verbreitung eines Modells aktiver, gesunder und nachhaltiger Mobilität unter den Bürgern der Gemeinden, die von der Etappe des Giro d’Italia betroffen sind, und zur Reduzierung der CO2-Emissionen, die durch die täglichen Fahrten entstehen.

Bis zum 2. Juni 2023 kann jeder einem der 20 Teams beitreten, die die Städte vertreten, in denen die Giro-Etappen gestartet werden: Fossacesia, Chieti, Cerignola, Lioni, Eboli, Sorrento, Pratola Peligna, Gualdo Tadino, San Mauro Pascoli, Castelnuovo di Garfagnana, Novi Ligure, Volvera, Verbier, Stresa, LVF – San Paolo d’Argon, Levico Terme, Monastier di Treviso, Belluno, Cortina d’Ampezzo und Rom – und für die Umwelt radeln: Mit jedem geradelten Kilometer wird der Ausstoß von etwa 7 kg CO2 in die Luft vermieden.

Jede*r Bürger*in kann sich dem Team seiner Wahl anschließen, unabhängig davon, wo er zu diesem Zeitpunkt wohnt oder seinen Wohnsitz hat. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über die Wecity-App für iOS und Android. Sobald Sie die App heruntergeladen und sich registriert haben, müssen Sie den Initiativcode GIROE23 eingeben und die erforderlichen Daten ausfüllen.

Voraussetzung für die Teilnahme ist ein mobiles Gerät mit dem Betriebssystem iOS 13.0 oder ANDROID 8.0 mit funktionierendem GPS sowie die Aktivierung der App zu Beginn jeder Radstrecke und die Deaktivierung am Ziel und außerdem die Verwendung eines Fahrrads mit allen Eigenschaften und Ausrüstungen, die in der Straßenverkehrsordnung und ihren Durchführungsbestimmungen vorgeschrieben sind. Die Bewegungen sowie die Einzel- und Team-Ranglisten werden auf der Wecity-Plattform stets in Echtzeit aktualisiert.

Jeden Morgen wird der oder die tugendhafteste Bürger*in auf die Bühne des Green Fun Village Continental des Giro-E Enel X Way eingeladen und erhält zwei Hospitality-Pässe um die Ankunft der Tagesetappe des Giro d’Italia zu verfolgen. Am Ende des Rennens werden für die Teams, die die ersten drei Plätze belegen, 30, 20 bzw. 10 Bäume, dem 200 Bäume umfassenden Wald des Giro-E Enel X Way auf Treedom.com hinzugefügt.