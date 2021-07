Rasendes Motorboot: „Wie eine Kugel“

Salò – Ein neues Video, das den Bootsunfall zeigt, bei dem der 37-jährige Umberto Garzarella und die 25-jährige Greta Nedrotti am späten Samstagabend des 19. Juni das Leben verloren, belastet den mutmaßlichen Lenker des Unfallsboots, den seit fünf Tagen in Untersuchungshaft sitzenden 52-jährigen deutschen Staatsbürger Patrick Kassen, schwer.

In den Aufnahmen, die von einer Überwachungskamera einer nahe liegenden Villa stammen, ist zu sehen, wie das von Patrick Kassen gelenkte Motorboot mit hoher Geschwindigkeit auf das stehende Holzboot des italienischen Paars zurast und es rammt.

„Im Video ist ein kleines Boot zu sehen, das in offenen Gewässern vor Anker liegt und das wie von den geltenden Normen vorgeschrieben durch ein weißes Licht seine Position signalisiert. An einem bestimmten Zeitpunkt, genauer gesagt um 23.24 Uhr, sieht man ein anderes, größeres Boot, das von Portese kommend und in Richtung Salò fahrend sich mit hoher Geschwindigkeit auf das Holzboot zubewegt. Der Moment des Zusammenpralls zwischen den beiden Booten ist sehr deutlich zu erkennen. Nachdem das Motorboot das kleine Boot heftig gerammt hatte, sprang es buchstäblich über dieses hinweg, wobei es sich auffällig von der Seeoberfläche abhob. Nach dem Zusammenstoß mit dem Holzboot setzte das Motorboot seine Fahrt ohne eine merkliche Verlangsamung und nur mit einer sehr geringen Kursabweichung in Richtung Salò fort“, so der Voruntersuchungsrichter von Brescia in seinem Haftbefehl.

In einem anderen Video, die von der Überwachungskamera der Bootswartungswerft von Salò am späten Samstagabend gegen 23.35 Uhr aufgenommen worden war, ist zu sehen, wie der ebenfalls 52-jährige Freund des Inhaftierten, der offenbar große Probleme damit zu haben scheint, sich auf den Beinen zu halten, nach einigen torkelnden Schritten auf seinem Boot ins Hafenbecken stürzt.

Im Verhör gab Patrick Kassen an, dass er am Steuer des Motorboots gewesen wäre und das Holzboot des italienischen Paars nicht bemerkt hätte. Das neue Video, in dem zu sehen ist, wie das von ihm gelenkte Boot „wie eine Kugel“ auf das Holzboot des italienischen Paares zurast, belastet den seit fünf Tagen in Untersuchungshaft sitzenden 52-jährigen deutschen Staatsbürger schwer.