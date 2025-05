Von: mk

Tambre d’Alpago – Star-Regisseur Ridley Scott, bekannt für Meisterwerke wie Alien, Blade Runner und Gladiator, hat seine Zelte für die Dreharbeiten seines neuesten Projekts in Italien aufgeschlagen. Nach einer ersten Phase am Lago di Bordano in der Region Friaul-Julisch Venetien ist das Filmteam nun auf die beeindruckende Hochebene des Cansiglio in Südtirols Nachbarprovinz Belluno weitergezogen.

Seit Montag laufen in der Gegend von Tambre d’Alpago die Dreharbeiten zu Ridleys neuestem Werk. Mit dem Science-Fiction-Film “The Dog Stars” inszeniert der 87-jährige Regie-Veteran die Adaption des gleichnamigen postapokalyptischen Romans von Peter Heller.

Die Geschichte entführt die Zuschauer in ein von einer verheerenden Pandemie gezeichnetes Colorado, das die Menschheit beinahe ausgelöscht hat. Im Zentrum der Erzählung steht der ehemalige Pilot Hig, gespielt vom australischen Shootingstar Jacob Elordi, der in dieser trostlosen Welt mit seinem treuen Hund und einem exzentrischen Nachbarn (gespielt von Josh Brolin) ein karges Dasein fristet.

Als Higs Funkgerät eines Tages ein schwaches Signal empfängt, keimt in ihm die Hoffnung auf ein anderes Leben auf. Getrieben von dieser vagen Möglichkeit, wagt er sich auf eine gefahrvolle Reise, um die Quelle des Signals zu finden.

Die Dreharbeiten im Cansiglio finden unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Um das Filmteam abzuschirmen und einen reibungslosen Ablauf der Dreharbeiten zu gewährleisten, wurden zahlreiche Polizei-Kontrollpunkte eingerichtet.

Die Hochebene Cansiglio erstreckt sich auf einer Flcäeh über etwa 7.000 Hektar in einem natürlichen Becken zwischen den Provinzen Belluno, Treviso und Pordenone. Der wunderschöne Buchen- und Tannenwald, der sich großteils über das Gebiet erstreckt, ist ein beliebtes Ziel von Wanderern und Naturfreunden. von einem eingenommen.

Aufgrund des Phänomens der thermischen Inversion liegen die Temperaturextreme hier zwischen +30 Grad im Sommer und -30 Grad im Winter. Besonders faszinierend ist der Herbst. Während sich die Blätter im Cansiglio färben, ertönen Röhren der brünftigen Hirsche. Im Cansiglio herrscht ein strenges Jagdverbot.