Rentner [66] von Esel angegriffen und in Bach befördert

Segusino – In Segusino am Rande des Prosecco-Anbaugebiets Valdobbiadene in Venetien ist es Montagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen.

Auf der Straße, die die beiden Fraktionen Riva Grassa und Riva Secca verbindet, wurde ein Mann (66) von einem Esel angegriffen und schwer verletzt.

Der Rentner half einem Freund aus, zwei in der Nacht zuvor entlaufene Esel wieder einzufangen. Vermutlich hatten die Tiere infolge eines Gewitters das Weite gesucht.

Den beiden Männern gelang es am Montag in der Früh die Esel ausfindig zu machen und einzufangen. Auf dem Weg zur Hofstelle hat jedoch einer der Esel den 66-Jährigen angegriffen und ihn für einige Meter mitgeschleift. Dann stürzte der Rentner in einen Bach ab.

Der Eigentümer der Tiere schlug umgehend Alarm. Angesichts des Ernsts der Lage wurde von den Einsatzkräften der Notarzthubschrauber nachalarmiert. Der 66-Jährige wurde nach seiner Erstversorgung ins Krankenhaus von Ca’ Foncello nach Treviso geflogen.

Der Halter brachte seine Tiere indes in ihr Gehege.