Rom feilt an Details für neues Schuljahr

Rom – Die italienische Regierung arbeitet an den Vorbereitungen zum Schulstart im Herbst. Dieser soll mit Präsenzunterricht erfolgen. Nun sind erste Details zum bevorstehenden Schuljahr bekannt geworden. Medienberichten zufolge soll der Mindestabstand von einem Meter im Klassenzimmer nicht mehr gelten. Weiterhin soll aber das Tragen von chirurgischen Masken im Klassenzimmer und den Mensen gelten.

Bis zum Jahresende soll zudem sogenanntes “Covid-Personal” angestellt werden: Das sind über 110.000 zusätzliche Lehrer mit befristetem Arbeitsvertrag, sowie zusätzliche Schuldiener.

Welche dieser Regeln auch in Südtirol zur Anwendung kommen, wird sich zeigen. Nächste Woche will die Regierung in Rom auch über die Impfpflicht für Lehrer entscheiden.