Rom in Verzug: Albaniens Asylzentren bleiben vorerst leer

Von: Ivd

Rom – Das Drama in der italienisch-europäischen Asylpolitik geht in die nächste Runde: Die Eröffnung der von Italien geplanten Aufnahmelager für Asylbewerber in Albanien verzögert sich auf unbestimmte Zeit. Statt der erwarteten Eröffnung am Donnerstag stehen die Tore der Lager weiterhin geschlossen.

Ein Deal zwischen Freunden

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni und Albaniens Regierungschef Edi Rama hatten im November vergangenen Jahres eine Vereinbarung getroffen: Gerettete Migranten aus dem Mittelmeer sollten in zwei streng überwachte Lager in Nordalbanien gebracht werden. Frauen und Kinder dürften nach Italien, aber bis zu 3.000 Männer mit schlechten Aufnahmechancen sollten in Albanien auf ihren Asylentscheid warten. Von dort sei ihre Abschiebung im Zweifelsfall leichter, aber auch Kontrollen werden schwerer.

In der nordalbanischen Hafenstadt Shengjin sind die Bauarbeiten für eines der Lager zwar abgeschlossen, doch das zweite Lager, eine umfunktionierte Militärbasis, steckt noch in den Bauarbeiten. Hier sollen Migranten untergebracht werden, bis über ihre Asylanträge entschieden wird. Ein kleines Team in Rom – rund ein Dutzend Beamte – ist für diese Prozesse zuständig.

Kritik an dem Projekt

Die Verzögerungen rufen nicht nur in Italien, sondern auch in Albanien und darüber hinaus gemischte Reaktionen hervor. Die italienische Opposition hat das Projekt scharf kritisiert und die hohen Kosten von schätzungsweise 650 Millionen Euro als ineffektiv und übertrieben bezeichnet. Edi Rama, der albanische Premier, verteidigte das Vorhaben als Akt der Solidarität gegenüber Europa, musste sich aber ebenfalls harscher Kritik stellen.

Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International warnen vor den Konsequenzen solcher Lager. Sie prangern die “automatische und möglicherweise verlängerte Inhaftierung” der Migranten an und verweisen auf ähnliche Einrichtungen, etwa auf der griechischen Insel Samos, wo die Bedingungen als “gefängnisähnlich” beschrieben werden.

EU-weiter Trend?

Während Rom und Tirana mit den aktuellen Schwierigkeiten ringen, plant die EU, solche Lager an ihren Außengrenzen in den kommenden Jahren auszuweiten. Diese Maßnahmen sind Teil einer umfassenden Reform des europäischen Asylsystems, die ab Mitte 2026 umgesetzt werden soll. Ziel ist es, schärfere Kontrollen und schnellere Abschiebungen durchzuführen.