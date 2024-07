Rosella, die Unerschrockene: Pionierin der Fischerei am Gardasee

Sie tauchte nach Bomben am Boden des Sees

Von: Ivd

Verona – Die 79-jährige Rosella Orlandi hat mehr als sechs Jahrzehnte ihres Lebens als Fischerin auf dem Gardasee verbracht und dabei Geschichten erlebt, die ein Buch füllen könnten. Als eine der ersten Fischerinnen an dem See gleicht ihre inspirierende Geschichte in nichts der Norm. Eine starke Frau, die sich durchsetzte und sogar eine Bombe vom Boden des Sees holte.

Rosella begann ihre Reise als Fischerin schon in jungen Jahren, als sie ihrem Vater Gino zur Hand ging”. Das erste Mal, dass ich die Netze eingeholt habe, war ich noch ein Kind in der Grundschule”, erinnert sie sich. Offiziell durfte sie jedoch erst mit 14 Jahren eine Fischereilizenz erwerben.

Sie verlor zwei Ehemänner

In der männerdominierten Branche ließ sie sich nie einschüchtern. “Ich habe immer mit angepackt”, erzählt sie lachend. Auch als Witwe – ihr erster Mann Angelo starb nur 80 Tage nach ihrer Hochzeit bei einem Autounfall – fand sie immer wieder die Kraft, weiterzumachen. Ihr zweiter Mann, ebenfalls Fischer, starb an einem Herzinfarkt während der Arbeit. Doch Rosella gab nie auf: “Vielleicht habe ich gerade wegen all dieser Schicksalsschläge nie vor irgendetwas Angst gehabt”.

Der Bombentauchgang

Rosella erlebte so manche gefährliche Situation auf dem See, von Stürmen bis hin zu Neidattacken anderer Fischer, die ihre Ruder zerbrachen und Netze zerschnitten. Einmal zog sie sogar eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg aus dem Wasser. “Der See kann dich ertränken, wenn du ihn nicht zu nehmen weißt”, sagt sie ernst.

Heute ist Rosella im Ruhestand und genießt die Zeit mit ihrer Tochter Angela, die Musiklehrerin ist, und ihren Enkeln. “Man hat mir oft gesagt, ich solle ein Buch schreiben, aber mit meinem Schulabschluss von der fünften Klasse fühle ich mich da manchmal etwas überfordert”, lacht sie.

Vor fünf Jahren begleitete der YouTuber Stefano Cantiero die rüstige Dame bei ihrem Alltag und gewährte einen Einblick in ihr früheres Leben:

Mit ihrer unglaublichen Lebensgeschichte und ihrem unerschütterlichen Mut ist Rosella ein leuchtendes Beispiel für Durchhaltevermögen und Leidenschaft. “Ich habe unzählige Dinge erlebt und nie stillgestanden”, sagt sie. Der Gardasee bleibt ein steter Begleiter in ihrem Leben, den sie sogar von ihrem Balkon aus sehen kann: “Es ist eine Pracht”.