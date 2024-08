Royaler Betrug: Fake-Kaiserin sorgt in Rom für Aufregung

Von: Ivd

Rom – In Rom treibt eine deutsche Möchtegern-Adelige die High Society und die Polizei gleichermaßen in den Wahnsinn. Sandra Nicole Martinez, die sich als “Kaiserin des Hauses Glodeni” ausgibt, hat nicht nur das römische Nachtleben, sondern auch die Straßen der italienischen Hauptstadt unsicher gemacht. Unterwegs in zwei Luxuskarossen, die weder angemeldet noch versichert waren, hat sie sich einen Berg an Knöllchen eingehandelt – 600 Vergehen und über 2.600 Euro Strafe.

Ihre aristokratische Fassade fiel endgültig, als die Polizei entdeckte, dass das Kennzeichen ihres Bentleys gefälscht war und eigentlich zu einem deutschen Lkw gehörte. Auch ihr Ferrari war nicht besser dran – er trug ein abgelaufenes österreichisches Nummernschild.

Doch damit nicht genug: Gegen die selbsternannte Kaiserin wird jetzt wegen Urkundenfälschung und Betrug ermittelt, und ihr drohen satte 100.000 Euro Strafe.

Wie konnte es so weit kommen?

Dabei hat Martinez mit ihrer Täuschung nicht nur die Behörden zum Narren gehalten, sondern sich auch in den elitären Kreisen Roms als adlige Hochstaplerin entpuppt. Auf Instagram nennt sie sich gar “Kaiserliche Hoheit”, dabei gibt es das Kaiserreich, dem sie angeblich entstammt, überhaupt nicht. Die Geschichte erinnert stark an die berüchtigte Hochstaplerin Anna Sorokin, die in New York als falsche Erbin zahlreiche Luxusgüter erschlich – nur, dass Martinez’ königlicher Bluff nun in Rom entlarvt wurde.

Sorokin, die sich als reiche Erbin in die New Yorker High Society schlich, endete hinter Gittern. Ob Martinez ein ähnliches Schicksal erwartet, wird sich zeigen. Fakt ist: Das römische High-Society-Leben ist um eine skurrile Episode reicher.