Aktuelle Seite: Home > Italien > Schiffsunglück vor Lampedusa: Mindestens 20 Tote
Mindestens 20 Tote

Schiffsunglück vor Lampedusa: Mindestens 20 Tote

Mittwoch, 13. August 2025 | 15:21 Uhr
kerze trauer sym tot
fotolia.de/Fiedels
Schriftgröße

Von: apa

Bei dem Untergang von zwei Migrantenbooten vor der Insel Lampedusa sind am Mittwoch mindestens 20 Migranten ums Leben gekommen, weitere 27 Personen werden noch vermisst. 61 Menschen konnten sich retten und sind bereits auf Lampedusa eingetroffen, wie italienische Medien berichteten. Das Unglück ereignete sich 14 Seemeilen von Lampedusa entfernt.

Die Bergungsarbeiten sind noch im Gange und gestalteten sich als schwierig. Ein Hubschrauber war bei der Suche der Vermissten im Einsatz. Die Leichen, die sich bereits an Bord einiger Patrouillenboote befinden, sollen im Hafen Lampedusas ankommen.

Filippo Ungaro, Sprecher des UNHCR, dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen, erklärte sich wegen des neuen Schiffsunglück im zentralen Mittelmeer zutiefst bestürzt. “Seit Jahresbeginn sind 675 Menschen im zentralen Mittelmeer ums Leben gekommen. Legale Fluchtwege müssen gestärkt werden”, erklärte Ungaro auf X.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Wolf im Obervinschgau entnommen
Kommentare
104
Wolf im Obervinschgau entnommen
Wegen hoher Preise: Italien segelt auf flauen Ferragosto zu
Kommentare
60
Wegen hoher Preise: Italien segelt auf flauen Ferragosto zu
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
Kommentare
56
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
Südtirol will Hüttenwirt Holzhäuschen entreißen 
Kommentare
55
Südtirol will Hüttenwirt Holzhäuschen entreißen 
„Essen und die Sky Villa sind top, aber am Hotel sind einige Verbesserungen notwendig“
Kommentare
45
„Essen und die Sky Villa sind top, aber am Hotel sind einige Verbesserungen notwendig“
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 