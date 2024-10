Schock bei Landung in Bergamo – VIDEO

Von: luk

Bergamo – Große Aufregung für die rund 160 Passagiere einer Ryanair-Boeing 737 Max: Bei der Landung auf dem Flughafen Mailand-Bergamo platzten vier Reifen des hinteren Fahrwerks. Glücklicherweise blieben alle Personen an Bord unverletzt, wie der Flughafenbetreiber mitteilte.

Die Maschine war in Barcelona gestartet und konnte trotz des Reifenschadens vom Piloten sicher auf der Landebahn gehalten werden. Die Flughafenfeuerwehr evakuierte nach der rumpeligen Landung die Passagiere und die Crew.

Das Bild des Fahrwerks wies nach der Landung schwere Abnutzungen an eine der Felgen auf. Sie hatte sich praktisch bis zur Hälfte aufgelöst.

Der Vorfall führte zur Sperrung des Flughafens, da die Landebahn auf 450 Metern beschädigt wurde. Wann der Flugverkehr wieder aufgenommen wird, war zunächst noch unklar.

Der Flughafen Mailand-Bergamo, der vor allem von Billigfluglinien genutzt wird, ist einer der drei großen Flughäfen der Region Mailand und wird auch aus Deutschland angeflogen.

Runway at Milan Bergamo Orio al Serio International Airport is currently closed after a Ryanair 737 MAX blew its main gear tires while landing at the Italian airport.

Airport authorities said in a statement, "SACBO advises that due to an aircraft grounded on the runway due to… pic.twitter.com/W0sPVXKqNV

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 1, 2024