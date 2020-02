Schrecklich: Zwei Tote und ein Schwerverletzter wegen Obst?

Lentini – Die ländliche Umgebung der Kleinstadt Lentini auf Sizilien war in der Nacht vom Montag auf den Dienstag Schauplatz einer schrecklichen Tragödie.

Beim Versuch, aus einem Obsthain Orangen zu stehlen, wurden drei Männer von einem Flurwächter mit einem Gewehr niedergeschossen. Während zwei der drei Männer, der 47-jährige Massimo Casella und der 19-jährige Agatino Saraniti, noch am Tatort ihren schweren Schussverletzungen erlagen, wurde der dritte, der 36-jährige Gregorio Signorelli, mit lebensgefährlichen Verletzungen in das Krankenhaus eingeliefert. Der Schütze, der 42-jährige Giuseppe Sallemi, wurde noch in der Nacht wegen Mordes festgenommen und in eine Haftanstalt überstellt.

Es war am späten Montagabend, als drei Männer – Massimo Casella, Agatino Saraniti und Gregorio Signorelli – mit ihrem Kleinlieferwagen des Typs Fiat Doblò in die ländliche Umgebung von Lentini hinausfuhren. Ziel des Trios war ein Zitrusobsthain, aus dem die drei Männer gedachten – so die Annahme der zuständigen Staatsanwaltschaft von Siracusa –, eine Vielzahl von Orangen zu entwenden. Allerdings rechneten sie nicht mit der Anwesenheit eines Flurwächters, der sich – vermutlich aufgrund vergangener Orangendiebstähle – bei Anbruch der Dunkelheit auf die Lauer gelegt hatte. Das, was dann geschah, ist nun Gegenstand von Ermittlungen.

Uccisi perchè avrebbero voluto rubare la arance. Svolta nel duplice omicidio di ieri in un agrumeto di contrada #Xirumi, nel territorio di #Lentini. Ferito gravemente un terzo uomo. Arrestato un campiere Giuseppe Sallemi.

Nel Tg delle 14.@TgrRai pic.twitter.com/0OMExN1WWm — TGR Rai Sicilia (@TgrSicilia) February 11, 2020

Einer ersten Rekonstruktion der ermittelnden Polizei zufolge wurden die drei Obstdiebe bald nach ihrer Ankunft vom Flurwächter in flagranti beim Orangendiebstahl erwischt. Der bewaffnete Flurwächter griff zu seinem Gewehr und gab auf die Männer mehrere Kugeln, die ihre Ziele nicht verfehlten, ab. Wie mehrere Blutspuren zu bezeugen scheinen, versuchten die von den Gewehrkugeln getroffenen Männer, in verschiedenen Richtungen zu fliehen. Die schweren Schussverletzungen ließen dem ältesten und dem jüngsten Mitglied des Trios aber keine Chance. Der 47-jährige Massimo Casella und der erst 19 Jahre alte Agatino Saraniti erlagen noch im Orangenhain ihren Schussverletzungen und starken Blutverlusten. Der 36-jährige Gregorio Signorelli hatte mehr „Glück“. Es gelang ihm trotz seiner schweren Bauchverletzung, seine Angehörigen zu verständigen.

Laut ersten Erkenntnissen begaben sich die Familienangehörigen selbst zum Tatort, um den 36-Jährigen ins Krankenhaus zu bringen. Das Leben von Gregorio Signorelli, der im Krankenhaus von Catania liegt, hängt an einem seidenen Faden. Die Verwandten von Massimo Casella und Agatino Saraniti hingegen fanden im Orangenhain die rund 100 Meter voneinander entfernt liegenden Leichen der beiden Männer.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft von Siracusa nahmen umgehend Ermittlungen zum Tathergang auf. Die Spurensicherung der Polizei von Catania stellte am weitläufigen Tatort mehrere Blutspuren sowie eine Vielzahl von Patronenhülsen sicher. Dank der intensiven Ermittlungsarbeit konnten die Polizeibeamten nur wenige Stunden später den 42-jährigen Giuseppe Sallemi als den Gewehrschützen identifizieren. Giuseppe Sallemi, der die Tat gestand, wurde wegen zweifachen Mordes festgenommen und nach einem ersten Verhör in eine Haftanstalt überstellt.

„Er hat gesagt, dass er mit den drei Männern aus Catania einen Streit gehabt und anschließend auf sie geschossen hätte“, so die Staatsanwältin von Siracusa, Sabrina Gambino. Die Polizei, die eine Abrechnung im Milieu des Organisierten Verbrechens vorläufig ausschließt, beschäftigt sich derzeit mit der Frage, was den Flurwächter dazu veranlasst hat, auf einen Obstdiebstahl mit zwei Morden und einem versuchten Mord zu antworten. Verschiedenen Mutmaßungen zufolge hätten vergangene Diebstähle von Zitrusfrüchten den Täter dermaßen in Rage versetzt, sodass er sich in der Nacht auf den Dienstag mit dem Gewehr im Anschlag auf die Lauer gelegt hätte, mit der Absicht die nächsten Diebe nicht ungeschoren davonkommen zu lassen.

Duplice omicidio nelle campagne di Lentini Duplice omicidio nelle campagne di Lentini, forse un legame con la sparatoria di Catania…https://www.blogsicilia.it/siracusa/due-morti-trovati-nelle-campagne-di-lentini/517556/ Pubblicato da BlogSicilia su Lunedì 10 febbraio 2020

Wenig überraschend reagierte die italienische Öffentlichkeit auf die Nachricht aus Sizilien mit Fassungslosigkeit. Wie kann ein Flurdiebstahl eine solche Tragödie auslösen, fragen sich viele Italiener.