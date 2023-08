Schrecklicher Unfall bei Turin: Fünf Arbeiter von Zug erfasst

Turin – In der Nähe des Bahnhofs Brandizzo bei Turin ist es zu einem tragischen Zugunglück gekommen: Fünf Gleisarbeiter haben dabei ihr Leben verloren. Zwei weitere Menschen seien in der Nacht auf Donnerstag bei dem Unglück in der norditalienischen Gemeinde Brandizzo, die zur Metropolregion Turin gehört, verletzt worden. Bei den Opfern handelt es sich um Mitarbeiter eines Unternehmens, das Wartungsarbeiten an der Strecke durchführte, bestätigte die Netzgesellschaft der italienischen Staatsbahnen RFI.

Die Männer im Alter zwischen 22 und 53 Jahren waren gegen Mitternacht mit Arbeiten am Gleiskörper beschäftigt, als sie von einem Dienstzug mit 160 km/h erfasst und mehrere Hundert Meter weit mitgerissen wurden. Für die Männer kam jede Hilfe zu spät. Sie dürften auf der Stelle tot gewesen sein.

Der Lok-Führer des Dienstzuges, der leere Waggons von Alessandria nach Turin bringen sollte, erlitt einen Schock und wurde ärztlich behandelt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird nun untersucht. Der Zustand der beiden Verletzten sei besorgniserregend. Sie wurden in das Krankenhaus der Stadt Chivasso eingeliefert.

Die Netzgesellschaft RFI zeigt sich in einer ersten Reaktion bestürzt und erklärte in einer Presseaussendung, dass Wartungsarbeiten von einem externen Auftragnehmer durchgeführt wurden. Der Bahnverkehr auf der Strecke Turin-Mailand wurde eingestellt.

“Wir hörten einen verheerenden Knall, einen unglaublichen Lärm. Wir rannten los, um zu sehen, was passiert war, und in der Zwischenzeit landeten Teile des Zuges auf Autos, die geparkt waren”, berichtete ein Zeuge, der sich mit einigen Freunden auf dem Bahnhofsvorplatz aufhielt. Die Zeugen werden derzeit von den Ermittlern befragt.