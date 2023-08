Schwerer Verkehrsunfall im Friaul mit mehreren Verletzten

15 Verletzte, darunter sieben Minderjährige, lautet die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls auf der Autobahn A4 Venedig-Triest am Freitagabend zwischen den friaulischen Ortschaften Latisana und San Giorgio. Bei der Karambolage geriet ein Reisebus mit ukrainischen Touristen gegen einen Lkw mit polnischem Nummernschild. Drei Personen wurden in kritischem Zustand in die Krankenhäuser von Triest und Udine eingeliefert. Eine Frau schwebt im Spital von Udine in Lebensgefahr.

Mehrere nicht verletzte Personen wurden medizinischen Kontrollen unterzogen und verbrachten die Nacht in einer Zentrale des friaulischen Zivilschutzes in der Kleinstadt Palmanova, wie italienische Medien berichteten. Die Rettungseinheiten arbeiteten stundenlang, um die Buspassagiere aus den Trümmern zu befreien. Zwei Hubschrauber waren im Einsatz, um die Verletzten in die Spitäler der Gegend zu fliegen. Die dreispurige Autobahnstrecke blieb stundenlang gesperrt, was zu erheblichen Problemen für den Verkehr führte.

Autofahrer, die von Venedig kamen, mussten in Latisana die Autobahn verlassen. Rettungsmannschaften trafen aus der ganzen Region Friaul ein, um bei der Räumung der Fahrzeuge mitzuhelfen.