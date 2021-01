Sergio Mattarella: „Sich zu impfen, ist eine Pflicht“

Rom – In seiner traditionellen Silvesteransprache rief der italienische Staatspräsident die Bürger Italiens dazu auf, sich impfen zu lassen und für das Gelingen eines Neuanfangs zusammenzuhalten. „Sich zu impfen, ist eine Pflicht. Es ist eine Frage der Pflicht und der Verantwortung. Ich werde mich so bald wie möglich impfen lassen, aber zuerst sind jene Risikogruppen, die am meisten gefährdet sind, an der Reihe“, so der Staatspräsident.

In seiner emotionalen und viel beachteten Silvesteransprache blickte Sergio Mattarella auf das vergangene Jahr zurück und erinnerte an das viele Leid, das die Italiener im Jahr 2020 erleiden mussten. Zugleich wollte der Staatspräsident den Bürgern aber auch Mut zusprechen. „Es sind Tage, in denen Angst und Hoffnung nahe beinander sind. Die Pandemie gefährdet unser Leben und reißt uns aus unserer gewohnten Lebensweise. Sie sät Ohnmacht und stellt die Zukunftsperspektiven vieler Menschen infrage. Man braucht nur an den prognostizierten Geburtenrückgang zu denken, um zu erkennen, dass das Virus viel Unsicherheit und Zukunftsängste ausgelöst hat“, so der Staatspräsident Sergio Mattarella.

In seiner Ansprache ging Sergio Mattarella darauf ein, dass das Vertrauen, das Italien nun dringend braucht, nur aufgebaut werden kann, wenn sich die Verantwortung der Institutionen mit den Gefühlen der Menschen verbinden lässt. Der Staatspräsident wies darauf hin, dass die Pandemie Italiens Rückstand und Einschränkungen verschärft hatte, gab aber auch zu bedenken, dass dank des Zusammenhalts des Landes und des Einsatzes vieler Menschen viel erreicht worden war. „Italien musste sich verlangsamen, blieb aber nicht stehen. Wir hatten die Kraft, zu reagieren“, so Sergio Mattarella.

Anschließend warf der italienische Staatspräsident einen mutigen und hoffnungsvollen Blick in die Zukunft. „Wir sind an einem Wendepunkt der Geschichte angekommen. Die nächsten Monate werden entscheidend sein, um aus der Notlage herauszukommen und den Grundstein für einen Neuanfang zu legen. Die Herausforderungen, die vor uns liegen, rufen alle Italiener zur moralischen und zivilen Einheit auf. Es geht nicht darum, einzelne Ideen und Interessen zu unterdrücken, sondern jenen Zusammenhalt zu erreichen, der es Italien bereits in der Vergangenheit ermöglicht hat, große Schwierigkeiten zu überwinden. Italien hat das Zeug dazu, dieser Herausforderung gewachsen zu sein“, so der Staatspräsident Sergio Mattarella.

Sergio Mattarella zeigte sich in seiner Ansprache auch erfreut darüber, dass Europa einen Sprung nach vorne gemacht und die Solidarität in den Mittelpunkt gestellt hatte.

Die Rede des Staatspräsidenten wurde von allen Parteien gelobt. Viele Politiker wiesen in ihren Reaktionen darauf hin, dass es ganz im Sinne der Worte von Sergio Mattarella nun an der Zeit sei, die Herausforderungen des Jahres 2021 anzunehmen, anzupacken und für das Gelingen eines Neuanfangs zusammenzuhalten.