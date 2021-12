“Sie zeigen keinen Respekt, habe nur mehr Verachtung übrig”

Bergamo – Ärzte und Pflegekräfte des Krankenhauses „Papa Giovanni XXIII“ von Bergamo, die nach der Arbeit nach Hause fahren wollten, fanden unter dem Scheibenwischer ein Flugblatt radikaler Impfgegner. Im mit einem roten W in einem roten Kreis unterschriebenen Flugblatt werden radikalste Verschwörungstheorien verfochten und Drohungen ausgesprochen. Die Ärzte und Pflegekräfte sind empört. „Für diejenigen, die sich seit 20 Monaten zu Tode schuften, zeigen sie keinen Respekt“, meint der Leiter der Abteilung der Inneren Medizin.

Es ist Schichtwechsel im Krankenhaus „Papa Giovanni XXIII“ von Bergamo. Ärzte und Pflegekräfte verlassen ihre Abteilungen, um nach Hause zu gehen. Genauso wie in anderen lombardischen Städten schwillt auch in Bergamo das Infektionsgeschehen erneut an. In der Folge gerät auch das Krankenhaus von Bergamo wieder verstärkt unter Druck. Die Belastung mit Covid-19-Patienten erreicht zwar nicht die hohen Werte des vergangenen Jahres, aber die Erinnerung an diese verzweifelten Tage, als Bergamo das Epizentrum des Corona-Desasters war, wird die Mediziner und Krankenpfleger, die in dieser schweren Zeit die Corona-Patienten betreuen mussten, nie wieder loslassen. Ein Flugblatt, das viele von ihnen unterm Scheibenwischer fanden, sorgt aber für Ärger und Empörung.

„Wer mit der Diktatur kollaboriert, wird ihr auch zum Opfer fallen! Die Impfstoffe töten! Der Grüne Pass ist gesundheitlicher Nazismus! Kämpfe mit den Lebenden“, heißt es im Flugblatt, das mit einer Einladung endet, einer radikalen Gruppe von Impfgegnern und Coronaleugnern auf Telegram zu folgen. Unterzeichnet ist das Blatt mit dem Symbol der No-Vax-Bewegung: Ein rotes W in einem roten Kreis.

Unter den Ärzten und Pflegern, die so viele Coronatote beklagen mussten, herrscht Fassungslosigkeit. Der Leiter der Abteilung der Inneren Medizin, Stefano Fagiuoli, fasst auf Instagram die Gefühle vieler Krankenhausangestellter in Worte.

„Für diejenigen, die sich seit 20 Monaten zu Tode schuften, zeigen sie keinen Respekt. Und das geschieht, obwohl 90 Prozent der Covid-19-Intensivpatienten nicht geimpft sind. Ich hoffe, die Überwachungskameras erwischen sie. Aber ich hoffe auch, dass sie sie nicht zu mir bringen. Es ist endlich an der Zeit, zwischen diesen „No Vax/No Science“ und Menschen, die Zweifel und Ängste hegen, zu unterscheiden. Letzteren gebührt mit unverminderter Hingabe und Mitgefühl meine ganze Energie und meine ganze Unterstützung. Für Erstere habe ich ab heute aber nur mehr Verachtung übrig“, so Stefano Fagiuoli.

Das Flugblatt wurde auch von anderen medizinischen Fachkräften, darunter einer Krankenpflegerin der Intensivstation, in den sozialen Medien gepostet und kommentiert. Die Botschaft, die diese Extremisten vermitteln wollen, ist, dass die Italiener Opfer einer Gesundheitsdiktatur sind. Das Symbol der radikalen No-Vax-Bewegung – ein rotes W in einem roten Kreis – findet im Netz immer weitere Verbreitung. Das rot eingekreiste rote W, das fast immer von den Worten „No vax“ und „No Green Pass“ begleitet wird, gibt Rätsel auf. Viele Experten halten es für ein Akronym.

Manche glauben, dass das W aus vier Vs bestehe, die die Initialen der lateinischen Redewendung „Vi veri universum vivus vici“(„Durch die Macht der Wahrheit habe ich als Lebender das Universum erobert“, Anmerkung der Redaktion) bilden sollen. Diese Stimmen meinen, dass es sich also um das Konzept der Suche nach Wahrheit handle. Für andere hingegen ist das Symbol dem Film „V wie Vendetta“ entnommen, der die Geschichte einer Diktatur erzählt, die durch eine falsche Pandemie errichtet wird.

Aber ganz gleich, was das rot eingekreiste rote W bedeuten möge, so handelt es sich bei dieser Gruppierung, die sich als „Bindeglied“ aller radikalen Gegner des Grünen Passes und der Coronaschutzimpfung versteht, um eine politisch und gesellschaftlich gefährliche Bewegung. Die italienischen Sicherheitskräfte sind alarmiert. Im Wissen vergangener Erfahrungen, dass viele terroristische Organisationen auf diese Weise „klein anfingen“ und sich später immer weiter radikalisierten, wird diese Gefahr sehr ernst genommen.