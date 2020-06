Skandalöser Ausrutscher: „Wegen Mafia und Erdbeben wenig Touristen“

Kalabrien – Eine unglückliche, teilweise auch als rassistisch empfundene Kurzbeschreibung von Kalabrien, in der die Region mit den Worten „vom Organisierten Verbrechen und von Erdbeben geplagt, weswegen sie wenig Touristen aufweist“ beschrieben wird, löste in der italienischen Öffentlichkeit einen gewaltigen Proteststurm aus. Die heftigen Reaktionen zwangen den Urheber des kurzen Textes – die englische Fluggesellschaft Easyjet – zurückzurudern und sich zu entschuldigen.

#easyjet chieda scusa, alla Calabria e all'Italia. Non c'è altro da aggiungere. pic.twitter.com/GBR74vzf8f — Peppe Provenzano (@peppeprovenzano) June 23, 2020

„Für eine authentische Kostprobe des lebhaften italienischen Lebensgefühls gibt es nichts Besseres als Kalabrien. Aufgrund der Geschichte von Mafia-Aktivitäten und Erdbeben sowie wegen des Mangels an berühmten Städten wie Rom oder Venedig, die Instagram-Fans anziehen können, leidet die Region an offensichtlichem Touristenmangel“, so die inzwischen von der Seite genommene Kurzbeschreibung der süditalienischen Region Kalabrien, die unter der Sektion „Inspiriere mich“ auf dem Portal der britischen Billigfluglinie Easyjet zu finden war.

Die unglaubliche Kurzbeschreibung, die von den Kalabresen und vielen Italienern nicht nur als „unglücklich“ oder als eklatanter Ausrutscher, sondern teilweise sogar als rassistisch empfunden wird, beschrieb Kalabrien, als würde es sich um einen Landstrich im Wilden Westen handeln, wobei die Kulturdenkmäler der Magna Graecia und die mittelalterlichen Kleinstädte, für die die süditalienische Region international berühmt ist, vollkommen unterschlagen wurden.

Purtroppo la colpa è di giornalisti come Giletti o Travaglio che non fanno altro che parlare di mafia dimenticando le bellezze uniche della nostra regione, terra della Magna Grecia (a partire dalle spiaggie e a finire con i Bronzi di Riace) #easyjet #Calabria @VittorioSgarbi pic.twitter.com/haIsLeR2HN — Lorenzo (@luclor7) June 23, 2020

Um es kurz zu sagen, wurde in der Sektion touristischer Angebote ein Urlaub in Kalabrien fast als Safari bezeichnet, der für unerschrockene Reiselustige, die zu den „wenigen Touristen gehören, die die drei spektakulären Nationalparks dieser Region sowie die tyrrhenischen Küstenstädte und die sensationellen, nie überfüllten Strände kennenlernen und genießen wollen“, gedacht war.

Pubblico ogni giorno foto e video della #Calabria perché è una regione meravigliosa. Ma #easyjet la dipinge come una terra povera di turismo, con mafia dilagante, non altezza di Roma e Venezia. Ma non ci scassate la minchia! E lo dico da RESPONSABILE MARKETING DEL TURISMO. pic.twitter.com/hAcbPiIJg8 — ✍ 🦢ƇƖƓƝƠ ƝЄƦƠ 🌹♥️ن (@perlarara7) June 23, 2020

Der „unglückliche Ausrutscher“ fand bald die Aufmerksamkeit vieler italienischer Internetnutzer, die ihn in den sozialen Netzwerken weiterverbreiteten. Die skandalöse Beschreibung empörte viele, was dazu führte, dass Easyjet auf Facebook und Twitter mit Protesten und Beleidigungen überhäuft wurde. Viele bekannte Persönlichkeiten kritisierten den Kurztext und verlangten von der Fluggesellschaft eine Richtigstellung. Andere Nutzer fluteten die sozialen Netzwerke mit Urlaubsbildern, die die Schönheit Kalabriens zeigen.

Am Dienstag ruderte die britische Billigfluglinie schnell zurück und streute sich Asche auf das Haupt. „Es tut uns leid, wenn diese Worte jemanden beleidigt haben“, so die Fluggesellschaft. Easyjet versprach, die beanstandete Kurzbeschreibung sofort von der Seite zu nehmen und sie durch eine bessere und wahrheitsgetreuere zu ersetzten. Um solche bedauerlichen Vorfälle zu vermeiden, kündigte sie zudem eine interne Untersuchung an.

„Die ursprüngliche Absicht war nobel“ und der kurze Text „wollte nur unterstreichen, wie sehr Kalabrien aus touristischer Sicht im Ausland noch unterschätzt wird“, so die Rechtfertigung der Billigfluglinie. In ihrer Stellungnahme bezeichnete die Fluggesellschaft Easyjet Kalabrien auch als Region von strategischer Wichtigkeit. Easyjet unterstrich, dass die britische Fluggesellschaft zur touristischen Anbindung der Region beitrage und Lamezia in Kalabrien bereits jetzt von Maschinen der Fluglinie von Genf, Basel und Mailand aus angeflogen werde.

Tweets by CarloRienzi

„Kalabriens Beschreibung von Easyjet ist beleidigend, verzerrend und besitzt einen klaren rassistischen Beigeschmack. Die Kalabresen verdienen Respekt. Wir nehmen die öffentliche Entschuldigung der Fluggesellschaft, die den ursprünglichen, auf ihrer Seite erschienenen Text abgeändert hat, zur Kenntnis. Ich denke, der beste Weg, um diesen beispiellosen Ausrutscher zu beheben, wäre, die Anzahl der Flüge nach Kalabrien erheblich zu erhöhen, um noch mehr Urlaubern die Entdeckung der unendlichen Pracht eines Landes, das erstaunt und es verdient, bewundert zu werden, zu ermöglichen“, so die Präsidentin der Region Kalabrien, Jole Santelli.

⭕️ La descrizione che #EasyJet fa della Calabria è offensiva, distorta e dal chiaro sapore razzista. I calabresi… Pubblicato da Jole Santelli su Martedì 23 giugno 2020

Kalabrien, das auch viele Südtiroler anzieht, kämpft nach dem Lockdown darum, wenigstens noch einen Teil der Sommersaison retten zu können. Das Geringste, was man dabei gebrauchen kann, sind fragwürdige Werbetexte mit grenzwertigem Inhalt, was zum Teil auch die harschen Reaktionen erklärt. Ob es den Kalabresen gelingen wird, ihre schöne aber hart von der Krise gebeutelte Heimat touristisch wieder in Schwung zu bringen?