Skandalvideo: „Kommt zu uns in den Urlaub, im Norden werdet ihr krank!“

Locri – Ein Video, das die kalabrische „Riviera dei Gelsomini“ touristisch bewerben soll, sorgt in den norditalienischen Küstenregionen für helle Empörung. Im von der Gemeinschaft der kalabrischen Gemeinden um Locri in Auftrag gegebenen Video werden die Touristen dazu aufgerufen, die von Überfüllung, Luftverschmutzung und Covid-19 betroffenen norditalienischen Strände zu meiden und ihren Urlaub an der sauberen und gesunden „Riviera dei Gelsomini“ zu verbringen. Kaum wurde das Video auf YouTube verbreitet, löste es einen Sturm der Entrüstung aus, der auch die kalabrischen Gemeinden dazu zwang, sich vom Inhalt des Videos zu distanzieren.

„Eine selbstmörderische Umwelt- und Gesundheitspolitik, die nur der Wirtschaft dient, hat zu einer hohen Umweltverschmutzung geführt und das Gesundheitswesen zerstört, was Tausende von Toten verursacht hat. In Kalabrien hingegen wird die soziale Distanzierung seit 3.000 Jahren praktiziert. Eine Kultur des Respekts, die diese Gegenden vor Massenansteckung, wie sie anderswo geschehen ist, bewahrt hat“, so die unglaubliche Botschaft des Videos, das im Auftrag der Gemeinschaft der kalabrischen Gemeinden um Locri die kalabrische „Riviera dei Gelsomini“ bewirbt.

Mit dem „Riviera dei Gelsomini – La Calabria da scoprire“ getauften Werbevideo, das vom für seine mitunter provokanten Videos bekannten „Massenmedienexperten“ Klaus Davi produziert wurde, wollen die Gemeinden der Umgebung von Locri ihre Küste, die zwar zu den schönsten Badegewässern Italiens gehört, aber selbst unter sehr reisefreudigen Italienurlaubern fast unbekannt ist, zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen.

Im Video sind zu Beginn überfüllte, norditalienische Strände, wie sie für Rimini oder Jesolo typisch sind und wo laut Einblendungen „die soziale Distanzierung eine Illusion ist“, zu sehen. Daneben werden kurz Bilder von Fabrikschloten und hässlichen, von Luftverschmutzung geplagten, norditalienischen Städten gezeigt, die dem Betrachter scheinbar das Bild eines „verschmutzten und Corona-durchseuchten“ Norditalien vermitteln sollten.

Dann schwenken die Aufnahmen nach Süden. Plötzlich sind saubere Küsten mit grünen Bergen, breite, fast menschenleere Strände und historische Kleinstädte, die wertvolle Kunstschätze bergen, zu sehen. Im Video wird auch nicht darauf verzichtet, den Touristen in spe eine typisch süditalienische Gastfreundschaft und die Aussicht auf einen sicheren und sorgenfreien Urlaub zu vermitteln.

Kaum wurde das Video auf YouTube verbreitet, löste es in den norditalienischen Tourismusregionen einen heftigen Sturm der Entrüstung aus. „Es ist eine Schande. Es gibt kein anderes Wort für diese Werbekampagne, die nicht den geringsten Respekt vor dem hat, was im Norden, wo viele Ärzte, Pfleger, Apotheker und in einigen Fällen auch Bürgermeister gestorben sind, in den letzten Monaten passiert ist. Wer heute ein solches Werbevideo lanciert, spekuliert auch auf solche Dinge und besitzt vor der Gemeinschaft nicht den geringsten Respekt“, so die geharnischte Kritik des Präsidenten der Vereinigung der Gemeinden Venetiens, Mario Conte.

„Es ist ein Video, das unser Land und unsere Menschen beleidigt. Ich habe das Werbevideo angeschaut. Es ist klar, dass es nur gemacht worden ist, damit gratis über Kalabrien gesprochen wird. Ich halte es nicht für korrekt, ein solches Video zu produzieren und in den Untertiteln zu schreiben, dass bei uns die Leute an Feinstaub sterben. Es ist nicht richtig, den Touristen direkt oder indirekt ein Bild zu vermitteln, dass sie ihre Gesundheit riskieren, wenn sie hierherkommen“, so der Präsident von Venetien, Luca Zaia.

IL TURISMO È RISPETTO E LIBERTÀ ❌❌❌ Prendo atto della pubblicità anti-Veneto fatta dai sindaci della Calabria, che ci dipingono come la costa dell’inquinamento e del Covid. Dico solo una cosa: turismo è rispetto e libertà. Chiedetevi perché le spiagge calabresi sono così oggettivamente belle e così desolatamente deserte… Ci sarà pure un motivo… ❌❌❌ Pubblicato da Luca Zaia su Mercoledì 1 luglio 2020

Das Video stieß auch bei vielen Kalabresen selbst auf heftige Kritik. „Die von Klaus Davi und einigen Bürgermeistern verbreitete Botschaft entspricht nicht dem Denken der Bürger der Riviera dei Gelsomini. Es ist nicht unsere Art, auf dem Rücken von anderen unseren Tourismus zu beleben. Das von Klaus Davi realisierte Video ist das eines Ausländers in einem Land, das bis heute zu wenig sich selbst vertraut“, so die Stellungnahme der Tourismustreibenden der Riviera dei Gelsomini. Zuletzt zwangen die wenig glücklichen Aussagen im Video und der heftige Gegenwind auch die kalabrischen Gemeinden dazu, zurückzurudern und sich vom Inhalt des Videos zu distanzieren.

Beobachter hingegen meinen, dass es innerhalb einer Woche schon das zweite Mal ist, dass über Kalabrien und seinen Perlen berichtet wird. Dies hat immerhin auch dieses diskutable Video erreicht.

⭕️ La #Calabria ha tanto da offrire ai turisti, non ha alcuna necessità di 'attaccare' altri luoghi del nostro Paese con… Pubblicato da Jole Santelli su Mercoledì 1 luglio 2020