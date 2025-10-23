Aktuelle Seite: Home > Italien > Ski-Ass Bassino verpasst nach Operation Olympische Spiele
Kein Heim-Olympia für Bassino

Ski-Ass Bassino verpasst nach Operation Olympische Spiele

Donnerstag, 23. Oktober 2025 | 09:44 Uhr
Kein Heim-Olympia für Bassino
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SEAN M. HAFFEY
Schriftgröße

Von: apa

Die italienische Skirennläuferin Marta Bassino wird die Olympischen Spiele im Februar 2026 in Mailand/Cortina d’Ampezzo aller Voraussicht nach verpassen. Die Riesentorlauf-Spezialistin hatte sich am Vortag beim Training in Südtirol einen Bruch ihres linken Schienbeinkopfes zugezogen. Nach der Operation der Fraktur am Mittwochabend in Mailand teilte der italienische Wintersportverband FISI mit, dass Bassino “frühestens in vier bis sechs Monaten” wieder auf Skiern stehen werde.

Die Operation sei erfolgreich verlaufen, und die Sportlerin werde schon in Kürze mit dem Rehabilitationsprogramm beginnen, hieß es in der Mitteilung.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Italien vor neuem Rekordtief bei Geburtenzahl
Kommentare
55
Italien vor neuem Rekordtief bei Geburtenzahl
EU-Parlament stimmt für neue Führerscheinregeln
Kommentare
36
EU-Parlament stimmt für neue Führerscheinregeln
Mehrheit zufrieden mit Meloni-Regierung
Kommentare
32
Mehrheit zufrieden mit Meloni-Regierung
Doch nicht nur Werbung mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Kommentare
31
Doch nicht nur Werbung mit “Alto Adige” bei Olympischen Winterspielen
Mit gutem Beispiel voran: Kompatscher und Messner lassen sich impfen
Kommentare
21
Mit gutem Beispiel voran: Kompatscher und Messner lassen sich impfen
Anzeigen
Die Schule im Mittelpunkt
Die Schule im Mittelpunkt
Didacta Italia – Edizione Trentino
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 