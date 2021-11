Sorgenfreies Weihnachten 2021?

VACCINI: DAL PRIMO DICEMBRE TERZA DOSE PER QUARANTENNI E CINQUANTENNI

VACCINI: DAL PRIMO DICEMBRE TERZA DOSE PER QUARANTENNI E CINQUANTENNIDal primo dicembre via libera alla terza dose di vaccino anti-covid anche per quarantenni e cinquantenni. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza. Intanto sale il tasso di positività dei contagi e si allarga il focolaio in Friuli Venezia Giulia. Il presidente Fedriga parla del più grande cluster della pandemia nella regione, "Per colpa", ha detto, "delle manifestazioni no green pass a Trieste".Marco Cosenza e l'inviato Pierdamiani D'Agata dal Tg3 delle 19 del 10 novembre 2021

