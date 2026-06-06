Spritrabatt in Italien bis Juli verlängert

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Rom – Die italienische Regierung hat die bestehende Senkung der Verbrauchssteuern auf Treibstoffe verlängert. Ein entsprechendes Dekret des Wirtschafts- und Finanzministeriums wurde in der „Gazzetta Ufficiale“ veröffentlicht. Die Maßnahme gilt ab dem morgigen 7. Juni 2026 und bleibt bis zum 3. Juli in Kraft. Damit bleibt der Rabatt auf Benzin unverändert bei fünf Cent pro Liter. Bei Diesel wird der Steuerabschlag von zehn auf fünf Cent pro Liter reduziert.

Außenminister Antonio Tajani bestätigte die Regelung und verwies darauf, dass der Benzinrabatt beibehalten werde, während jener für Diesel sinke. Nach Angaben der Regierung soll die Maßnahme dazu beitragen, die Auswirkungen der Energiepreise auf Haushalte und Wirtschaft abzufedern.

Die Finanzierung erfolgt laut Dekret über zusätzliche Mehrwertsteuereinnahmen. Insgesamt stehen dafür rund 149,4 Millionen Euro zur Verfügung, die aus höheren Einnahmen im Mai 2026 stammen. Das Dekret wurde gemeinsam vom Wirtschaftsministerium und dem Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit ausgearbeitet.