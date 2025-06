Starparade in Venedig zu Promi-Hochzeit Bezos-Sánchez

Von: apa

US-Milliardär Jeff Bezos und seine Verlobte Lauren Sánchez haben am Donnerstagabend offiziell die Feierlichkeiten zu ihrer Hochzeit eröffnet. Die erste Party fand in der streng abgeschirmten Klosterkirche Madonna dell’Orto im venezianischen Stadtteil Cannaregio statt. Das Paar kam mit einem Wassertaxi vom Luxushotel Aman, in dem es wohnt, und wurde am Bootsanleger von wartenden Touristen begrüßt. Für die Paparazzi gaben sich die beiden einen Kuss.

Der 61-jährige Bezos trug einen dunklen Anzug mit hellblauem Hemd ohne Krawatte. Die 55-jährige Lauren Sánchez erschien in einem goldfarbenen, taillierten Kleid mit sehr tiefem Ausschnitt. Anschließend begaben sich die beiden unter hohem Sicherheitsaufgebot – und abgeschirmt vor Fotografen – zur exklusiven Feier.

Rund um die Kirche herrschten strengste Sicherheitsvorkehrungen. Zugänge zu Straßen und Kanälen waren gesperrt, der Zutritt blieb ausschließlich der geladenen Hochzeitsgesellschaft sowie Hunderten von Sicherheitskräften und dem Personal vorbehalten.

Bill Gates und Leonardo DiCaprio zählten zu den Stargästen

An der Party beteiligte sich Microsoft-Gründer Bill Gates, der laut Medienberichten im St. Regis Venice, einem Luxushotel am Canal Grande, residiert. In demselben Hotel sind auch Ivanka Trump, Tochter des US-Präsidenten Donald Trump, und ihre Familie untergebracht. Weitere Stars wurden in Venedig gesichtet – darunter Oprah Winfrey sowie Kim und Khloe Kardashian gemeinsam mit ihrer Mutter Kris Jenner und Leonardo DiCaprio.

Lauren Sánchez erhielt von Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro einen eleganten Strauß weißer Rosen. Jeff Bezos wiederum wurde eine Magnumflasche Amarone, ein edler Wein aus Venetien, überreicht. “Jeff Bezos ist ein sehr willkommener Gast in Venedig – ebenso wie die prominenten Persönlichkeiten, die er eingeladen hat. Ich habe ihm ein kleines Geschenk geschickt: eine Flasche Amarone, die in Verona von einem Freund von mir hergestellt wurde – mit einem eigens für diesen Anlass entworfenen Etikett”, so Brugnaro im Interview mit internationalen Fernsehkanälen.

“Ich bin mit dem Mythos des amerikanischen Traums und des sozialen Aufstiegs aufgewachsen. Kommen Sie nach Venedig, eine wundervolle Stadt! Wer Venedig liebt, ist ein Venezianer. Wir verlangen nur Respekt – für die Menschen und für die Stadt”, betonte der Bürgermeister im Gespräch mit dem TV-Sender CNN. Sein Ziel sei es, Venedig der Welt in seinem vollen Glanz zu zeigen. “Die Idee, Investoren Venedig zu zeigen, verfolge ich seit Beginn meiner Amtszeit als Bürgermeister”, schloss Brugnaro.

Hochzeitsfeier wurde von Protesten begleitet

Die Hochzeitsfeier wurde von Protesten begleitet. So versammelte sich am Donnerstag eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten vor der Basilika San Marco und hielt Schilder mit Geldscheinen und Slogans gegen den US-Milliardär sowie für den Frieden in Gaza hoch. Zwei als “Brautpaar” verkleidete Personen stellten sich auf ein Podest. Ein junger Mann und eine junge Frau versuchten, auf zwei der Fahnenmasten vor der Basilika zu klettern. Als Reaktion auf die soziale Kritik an seiner Luxushochzeit kündigte Bezos eine Spende in Höhe von drei Millionen Euro zugunsten von Institutionen an, die sich dem Schutz Venedigs widmen, darunter das UNESCO-Büro der Stadt.

Die Trauung ist für Freitag auf der Insel San Giorgio Maggiore geplant – gegenüber dem Markusplatz im Garten eines ehemaligen Benediktinerklosters. Die große Abschlussparty soll am Samstagabend auf einem ehemaligen Werftgelände im Arsenale-Viertel stattfinden, einem historischen Areal aus der Blütezeit der Republik Venedig. Der ursprünglich vorgesehene Veranstaltungsort, die “Scuola Grande della Misericordia”, wurde aus Sicherheitsgründen verworfen.

Für die Hochzeitsfeierlichkeiten sollen für Sánchez nicht weniger als 27 Outfits bereitliegen. Laut Gerüchten sollen die dreitägigen Hochzeitsfeiern Bezos 30 Millionen Euro kosten.