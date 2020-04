Tag der Befreiung: Appell des Staatspräsidenten

Rom – Südtirol und Italien sind darum bemüht, nach den schweren vergangenen Wochen wieder neu zu starten.

Am heutigen Staatsfeiertag, dem Tag der Befreiung, hat Staatspräsident Sergio Mattarella deshalb an die Bürger appelliert, stark zu sein und gemeinsam gegen das Coronavirus zu kämpfen.

Medienberichten zufolge wird es am heutigen 25. April in Italien nur wenige traditionelle Kranzniederlegungen und Reden geben, um an den Tag der Befreiung von Faschismus und Nationalsozialismus zu erinnern. Es gelten strenge Sicherheitsauflagen.