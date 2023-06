“Teurer Kaffee” für Autofahrer in den Dolomiten

Auto rollt in den Misurinasee

Auronzo di Cadore – Am Misurinasee in Auronzo di Cadore in den Dolomiten unweit von Südtirol hat sich gestern ein nicht alltägliches Ereignis zugetragen.

Ein auf einem Parkplatz am See abgestelltes Auto machte sich plötzlich selbstständig, rollte los und landete mitten im Wasser. Vermutlich versagte die Handbremse.

Die Freiwillige Feuerwehr von Cortina d’Ampezzo wurde um 18.40 Uhr alarmiert. Die Wehrleute zogen den Alfa Romeo 147, der bis zu den Seitenscheiben im Wasser stand, mit einer Winde an Land.

Der Autofahrer, der Medienberichten zufolge nur kurz für einen Kaffee angehalten hatte, konnte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Personenschäden gibt es glücklicherweise keine.