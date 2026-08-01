Tod von Samuele Spinelli: Familie will die Wahrheit wissen

Von: Matthias Knapp

Florenz – Die Familie von Samuele Spinelli aus Florenz findet keine Ruhe. Nach einem Polizeieinsatz in Barcellona, dessen Umstände noch völlig im Dunkeln liegen, hat der 28-Jährige einen Herzstillstand erlitten und fiel darauf ins Koma. Drei Tage später war er tot.

Die Angehörigen des jungen Mannes haben mithilfe ihres Anwalts Klage eingereicht und zwei Untersuchungen in die Wege geleitet. Neben den spanischen Behörden ermittelt auch die Staatsanwaltschaft in Rom, die für Todesfälle von Staatsangehörigen im Ausland zuständig ist.

Die römischen Staatsanwälte fordern, dass in Italien eine zweite Autopsie durchgeführt wird. Zu dem Polizeieinsatz war es am 29. Mai gekommen.

Aufzeichnungen von Überwachungskameras zeigen, wie Spinelli in einen Lagerraum flüchtet, bis sich drei Personen in Zivilkleidung auf ihn stürzen.

Zehn bis zwölf Minuten später treffen Beamte der katalanischen Polizei ein und drücken den 28-Jährigen zu Boden. Anschließend wird er an Händen und Beinen gefesselt. Erst als sie bemerken, dass der junge Mann nicht mehr atmet, drehen sie ihn auf den Rücken und lösen die Fesseln. Sanitäter injizieren ihn darauf ein Medikament – ein Beruhigungsmittel, wie es später hieß.

Doch der 28-Jährige erlitt darauf einen Herzstillstand und erwachte nicht mehr aus dem Koma. Italienischen Medienberichten zufolge hat der zuständige Arzt in Spanien ein mehrfaches Organversagen festgestellt. Laut toxikologischem Befund sollen Spuren von Methamphetamin gefunden worden, was die spanischen Ermittler dazu veranlasste, auch die Hypothese einer Überdosis zu prüfen. Doch die Familie des 28-Jährigen lässt sich davon nicht überzeugen.

Samuele Spinelli stammte aus dem Florentiner Stadtteil Galluzzo. Er hatte Karriere im Bereich der Luxushotellerie gemacht und als Concierge in exklusiven Wohnanlagen in London, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Usbekistan gearbeitet. Nach seiner Rückkehr nach Italien war er in der Premium-Immobilienbranche tätig. Samuele sprach fünf Sprachen und machte in seiner Freizeit unter dem Künstlernamen „Squalo“ Rap-Musik.