Tödlicher Unfall: Lamborghini Gallardo stürzt in Kanal

Von: ka

Concordia Sagittaria – Die Kleinstadt Concordia Sagittaria in Venetien war am Samstag Schauplatz eines aufsehenerregenden Sportwagenunfalls, bei dem ein bekannter Bauunternehmer aus Concordia Sagittaria, der 51-jährige Luca Polito, ums Leben kam.

Während ein Mann auf dem Beifahrersitz gerettet werden konnte, ertrank Luca Polito hilflos im Wrack des Sportwagens, der in einen Kanal gestürzt und auf dem Dach im Wasser zum Liegen gekommen war.

Der 51-jährige Unternehmer, Inhaber der gleichnamigen Baufirma in Concordia, hatte sich am Samstagnachmittag kurz vor 14.00 Uhr ans Steuer seines weißen Lamborghini Gallardo gesetzt, den er erst vor wenigen Tagen gekauft hatte. Um sich mit dem Sportwagen vertraut zu machen, fuhr er mit einem Freund auf dem Beifahrersitz auf einer Landstraße, als der Lamborghini Gallardo plötzlich von der Fahrbahn abkam und in einen parallel zur Straße verlaufenden Kanal stürzte. Der Sportwagen landete mit den Rädern in der Luft im Wasser und der Innenraum des Wagens füllte sich sehr schnell mit Wasser aus dem Graben.

Als Passanten den Lamborghini im Graben liegen sahen, schlugen sie sofort Alarm. Während der Beifahrer, der bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitten hatte, gerettet werden konnte, kam für Luca Polito jede Hilfe zu spät. Trotz wiederholter Wiederbelebungsversuche durch den Notarzt und sein Team gab Luca Polito keine Lebenszeichen mehr von sich.

Der auf dem Fahrersitz eingeklemmte 51-Jährige war vermutlich im Auto ertrunken, nachdem es sich in einem wassergefüllten Graben überschlagen hatte. Um den Schwerverletzten zu retten und den Toten aus dem Wrack des Lamborghini Gallardo zu bergen, mussten Feuerwehrleute und Rettungstaucher schweres hydraulisches Gerät einsetzen.

Während der verletzte Beifahrer zur Behandlung in das Krankenhaus von Portogruaro eingeliefert wurde, wurde Politos Leichnam in die Leichenhalle desselben Krankenhauses gebracht.

Die örtliche Polizei hat sofort mit den Ermittlungen zum Unfallhergang begonnen. Es scheint festzustehen, dass ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann. Nach ersten Erkenntnissen dürfte Luca Polito am Steuer des Gallardo aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Herrschaft über den Supersportwagen verloren haben. Genauere Erkenntnisse erhoffen sich die Beamten der örtlichen Polizei von Concordia Sagittaria von der Aussage des Beifahrers, der noch nicht vernommen werden konnte.

Nach dem Unfalltod des bekannten Bauunternehmers, der seinen Sohn Andrea und seine Frau Sonia Trevisan hinterlässt, herrscht in Concordia Sagittaria tiefe Trauer. Der Bürgermeister der Kleinstadt, Claudio Odorico, ein enger Freund der Familie, sprach im Namen der Gemeinde sein Beileid aus. „Der Tod eines jungen Unternehmers ist immer ein schwerer Schlag“, sagte Claudio Odorico. „Luca war ein wunderbarer Mensch, er war immer da, wenn man ihn brauchte“, erinnern sich seine Freunde in seinem Lieblingsrestaurant am Hauptplatz von Concordia Sagittaria.