Tragischer Italien-Urlaub: 14-Jährige Britin stirbt am Dessert vom Döner-Imbiss

Von: Ivd

Rom – Für eine britische Familie endete der Italienurlaub auf tragische Weise: Die 14-jährige Skylar war mit ihren Eltern gerade in Rom als sie nach dem Abendessen einen tödlichen anaphylaktischen Schock erlitt. Auslöser soll das Abendessen bei einem „Pizza-Kebab“-Imbiss gewesen sein.

Die Familie, die in einem Bed & Breakfast im Stadtteil Gianicolense übernachtete, hatte am Donnerstagabend ein nahegelegenes Schnellrestaurant mit „Pizza Kebab“-Angebot besucht. Ein einfaches Abendessen mit Pizza und Dessert zum Nachtisch sollte den Tag abrunden – doch für die 14-jährige Skylar endete dieser Abend tödlich.

Zurück in der Unterkunft fühlte sich Skylar plötzlich unwohl: Ihr Gesicht lief rot an und sie griff sich panisch an Brust und Hals. Dann begann sie am ganzen Körper zu zittern und hatte sichtlich Atemprobleme. Die Eltern verständigten sofort den Notruf, doch als die Sanitäter eintrafen, war Skylar bereits bewusstlos. Die Bemühungen der Ärzte im nahegelegenen San-Camillo-Spital kamen zu spät – das Mädchen verstarb noch auf dem Weg dorthin.

Erdnussallergie war bekannt

Laut Autopsiebericht erlag Skylar einem anaphylaktischen Schock. Die 14-Jährige litt an einer schweren Erdnussallergie und hatte bereits in der Vergangenheit allergische Reaktionen erlitten, die jedoch nie lebensbedrohlich verliefen. Im Schnellrestaurant hatte Skylar eine in Plastik verpacktes Dessert gegessen, das offenbar Spuren von Erdnuss enthalten haben muss.

Die italienische Staatsanwaltschaft hat nun Ermittlungen eingeleitet und angekündigt, künftig strenger auf die Kennzeichnung von Allergenen in Restaurants zu achten. Für Skylars Familie, die nach Großbritannien zurückgekehrt ist und nun auf die Rückführung ihres Leichnams wartet, kommt dieser Schritt jedoch zu spät.