Tragödie am Gardasee

Von: luk

Lazise – In Lazise, am Ostufer des Gardasees, hat sich am Freitag eine Familientragödie zugetragen: Der 67-jährige Franco Campagnari wurde in seinem Haus von seinem Sohn (47) erstochen.

Franco Campagnari, ein bekannter Süßwarenhändler aus einer alteingesessenen Familie in dem beschaulichen Örtchen am Gardasee, fiel einem tödlichen Angriff durch seinen Sohn zum Opfer. Die Tat ereignete sich offenbar im Zuge eines heftigen Streits, möglicherweise im Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung des Familienanwesens.

Aufmerksame Nachbarn, alarmiert durch laute Schreie aus dem Haus, verständigten umgehend die Behörden. Die herbeigerufenen Carabinieri fanden Campagnari leblos vor. Sein Sohn, der in der Vergangenheit ernsthafte gesundheitliche Probleme hatte, wurde in einem verwirrten Zustand angetroffen.

Nach seiner Festnahme wurde der Sohn zunächst ins Krankenhaus gebracht und anschließend zur Vernehmung auf die Polizeistation überführt. Am Tatort trafen neben den Ermittlern der Spurensicherung auch der diensthabende Staatsanwalt, ein weiterer Staatsanwalt sowie der Gerichtsmediziner ein, um die Ermittlungen aufzunehmen.

Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass der Mord am Höhepunkt eines Streits zwischen Vater und Sohn geschah. Die genauen Hintergründe, insbesondere die Rolle des geplanten Hausverkaufs, werden derzeit von den Ermittlern geprüft.