Tragödie am Gardasee

Basejumper [32] stürzt in Campione sul Garda in den Tod

Von: luk

Campione sul Garda – Was ein Moment des Nervenkitzels mit Panoramablick über dem Gardasee werden sollte, endete am Montag in einer Katastrophe. Ein junger Basejumper aus Cuneo wagte einen Sprung in die Tiefe – ein Sprung, der ihn das Leben kostete.

Das tragisches Unglück hat sich am Montagmorgen in Campione sul Garda am Westufer zugetragen. Der Basejumper prallte bei dem Sprung gegen eine Felswand und fand den Tod.

Der 32-jährige Mann aus der Provinz Cuneo, Matteo Rodolfo Maranca, wäre am Freitag 33 Jahre alt geworden. Trotz eines seit 2019 bestehenden Verbots für Gleitschirmflüge in der Region unternahm er gegen 11.00 Uhr gemeinsam mit einem Freund den Sprung.

Aus bislang ungeklärten Gründen verlor Maranca während des Flugs die Kontrolle über seinen Schirm und schlug gegen die steile Felswand. Sein Begleiter bemerkte das Unglück, nachdem der Kontakt abbrach. Er alarmierte die Einsatzkräfte von einem nahegelegenen Sportzentrum aus, nachdem er die Ausrüstung seines verunglückten Freundes in den Felsen hängen sah.

Die Rettungskräfte, darunter ein Hubschrauberteam aus Verona, Bergretter und Carabinieri, erreichten schnell die Unfallstelle. Doch die Hoffnung auf Rettung zerschlug sich: Der Mann war bereits seinen Verletzungen erlegen. Sein Körper wurde mithilfe einer Seilwinde aus der unzugänglichen Felswand geborgen.

Die Behörden untersuchen den Vorfall, um die genauen Umstände des tödlichen Sprungs zu klären.