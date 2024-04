Tragödie an Bord: 33-Jähriger stirbt auf Ryanair-Flug

Eine tragische Situation ereignete sich an Bord einer Ryanair-Maschine auf dem Weg von Turin nach Lamezia Terme im Süden Italiens. Ein 33-jähriger Mitarbeiter des Süßwarenriesen Ferrero beklagte sich kurz nach dem Einsteigen in das Flugzeug über Übelkeit und verlor kurze Zeit später das Bewusstsein. Alle Versuche, ihn wiederzubeleben, schlugen fehl. Er verstarb noch an Ort und Stelle.

Der Kapitän reagierte sofort auf die Notlage, kehrte um und landete 36 Minuten später wieder in Turin. Trotz schneller medizinischer Hilfe konnte der Mann nicht wiederbelebt werden. Er wurde von den Einsatzkräften vor Ort für tot erklärt.

Besonders tragisch war die Situation für die schwangere Ehefrau des Verstorbenen, die ebenfalls an Bord war und den Tod ihres Mannes miterleben musste. Die beiden saßen in verschiedenen Teilen des Flugzeugs. Die Ehefrau erfuhr erst nach der Notlandung vom Schicksal ihres Mannes und wurde selbst in ein Krankenhaus gebracht. Das Paar war laut italienischen Medien noch nicht ganz ein Jahr verheiratet.

Die genaue Todesursache ist noch unklar, obwohl erste Untersuchungen auf einen Herzinfarkt hinweisen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um weitere Details zu klären.