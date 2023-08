Tragödie an der Sarca: Massimo Pizzoli [25] tot geborgen

Trient – Seit Dienstagnachmittag ist bei der Ortschaft Dro im Fluss Sarca und in der Umgebung im Trentino nach Massimo Pizzoli aus der Provinz Verona gesucht worden. Nun herrscht traurige Gewissheit: Der 25-Jährige ist tot.

Der junge Mann war mit Freunden ins Trentino gereist, um seinen Urlaub um Ferragosto abseits der Stadt in der freien Natur zu verbringen.

Nach einem Sprung ins Wasser ist der junge Mann allerdings nicht mehr aufgetaucht. Die Sarca mündet bei Torbole in den Gardasee.

Die Rettungskräfte haben am Dienstag bis Einbruch der Dunkelheit nach dem 25-Jährigen gesucht. In den frühen Morgenstunden wurde am Mittwoch die Suchaktion wieder aufgenommen und dauerte mehrere Tage an.

Die Suche war nicht einfach, zumal der Fluss beim Wasserkraftwerk Fies von Wasserkammern unterhalb großer Felsblöcken gekennzeichnet ist. Am Strand in der Nähe waren die persönlichen Gegenstände des 25-Jährigen aus Cerea entdeckt worden.

Die Freiwillige Feuerwehr von Dro und die Trientner Berufsfeuerwehr halfen gemeinsam mit der Wasserrettung bei der Bergung.