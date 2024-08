27-Jähriger stirbt am Gardasee

Von: mk

Riva – Bei Riva am Gardasee im Trentino hat sich am Montagnachmittag ein tragischer Badeunfall ereignet. Ein 27-jähriger Inder ist im Wasser tot aufgefunden worden.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, hat der junge Mann mit Freunden am Gardasee seinen Urlaub verbracht. Ihren Schilderungen zufolge sei er ins Wasser gesprungen und anschließend nicht mehr aufgetaucht. Deshalb verständigten sie die Rettungskräfte.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr von Riva und die Berufsfeuerwehr aus Trient samt Tauchergruppe, die Küstenwache, der Dienst „Spiagge sicure“, Sanitäter und die Carabinieri.

Gegen 17.30 Uhr war Alarm geschlagen worden. Nachdem der 27-Jährige aus dem Wasser geborgen wurde, versuchten die Sanitäter den jungen Mann wiederzubeleben, doch sämtliche Bemühungen erwiesen sich als vergebens. Die Rettungskräfte konnten nur mehr seinen Tod feststellen.

Erst vor wenigen Wochen sind an derselben Stelle die 52-jährige Ukrainerin Hanna Shatratska und ihr 19-jähriger Sohn Alex Olexi ums Leben gekommen. Ihre Körper wurden im Wasser in einer Tiefe von rund 18 Metern in geborgen. Sie befanden sich in geringer Entfernung zueinander.