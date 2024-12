Trenitalia ist Spitzenreiter im europäischen Vergleich

Von: red

Preise, Zuverlässigkeit und Buchungserlebnis sind drei der Punkte, die die europäische Dachorganisation Transport & Environment T&E für eine Erhebung untersuchte. Die italienische Eisenbahngesellschaft Trenitalia fährt dabei ganz vorne mit.

T&E, die sich besonders für nachhaltigen Verkehr einsetzen, legen ihrer Erhebung acht Kriterien zugrunde. Diese sind neben Zuverlässigkeit, Buchungserlebnis, Annehmlichkeiten an Bord, mögliche Fahrradmitnahme und falls vorhanden Nachtzüge. Eine besondere Gewichtung kommt den Fahrkartenpreisen zu. Für die Auswertung konzentrierte sich T&E auf Mittel- und Langstreckenverbindungen von insgesamt 27 Eisenbahngesellschaften.

Mit 7,7 von möglichen zehn Punkten überzeugt Trenitalia in fast allen Bereichen. Bestwerte erhält die italienische Eisenbahngesellschaft in den Kategorien Sondertarife und Ermäßigungen. Auf einem soliden zweiten Platz landen mit einem Gesamturteil von 7,4 Punkten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB. In Punkto Zuverlässigkeit kommt die SBB auf den europaweiten Bestwert von 7,8 Punkten. Teilen müssen sie sich den zweiten Platz mit dem tschechischen Privatunternehmen Regiojet, welches ebenfalls auf 7,4 Punkte kommt. Das liegt hauptsächlich an den sehr günstigen Ticketpreisen.

Aufgrund extrem hoher Ticketpreise und mangelnder Zuverlässigkeit landet der Eurostar weit abgeschlagen auf dem letzten Platz. Das Unternehmen, das mit Hochgeschwindigkeitszügen von London aus durch den Eurotunnel fährt, verlange pro gefahrenem Kilometer zwar beinahe das Doppelte des europäischen Durchschnitts, liefere aber keinen besseren Service, heißt es in der Erhebung.

Gerade einmal auf Platz 16 landet die Deutsche Bahn DB. Und das, obwohl sie mit einem sehr guten Buchungserlebnis und 9,6 Punkten in dieser Kategorie überzeugen kann. Doch ausgerechnet die sprichwörtliche Pünktlichkeit der Deutschen Bahn lässt mehr als nur ein wenig zu wünschen übrig. Mit gerade einmal 2,5 Punkten ist sie im Bereich Zuverlässigkeit geradeeinmal Drittletzte im europäischen Vergleich.