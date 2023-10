Trentiner Landeshauptmann Fugatti schafft Wiederwahl

Trient – Neben Südtirol hat auch die benachbarte autonome Provinz Trentino am Sonntag ihren neuen Landtag gewählt. Bei den Wahlen, zu denen rund 443.000 Wählerinnen und Wähler in der norditalienischen Alpen-Provinz gerufen waren, schaffte Landeshauptmann Maurizio Fugatti die Wiederwahl mit 51 Prozent der Stimmen, geht aus vorläufigen Wahlergebnissen am Montag hervor.

Fugatti siegte an der Spitze einer Mitte-Rechts-Koalition. Sein Mitte-Links-Herausforderer Francesco Valduga musste sich mit 37 Prozent begnügen. Der 51-jährige “Titelverteidiger” Fugatti, der seit 2018 im Amt ist, galt als Favorit für den Posten des Landeshauptmannes. “Die gute Arbeit der Lega ist belohnt worden”, feierte Lega-Chef Matteo Salvini auf seinen Sozialnetzwerken die Wiederwahl Fugattis.

Gewählt wurden 34 Mitglieder des Landtages. Sieben Kandidaten, die von insgesamt 24 Parteien unterstützt wurden, waren als Bewerber für das Amt des Landeshauptmanns ins Rennen gegangen. Die Wahlbeteiligung lag bei 58 Prozent, bei den Landtagswahlen vor fünf Jahren waren es noch 64 Prozent gewesen.

Das Wahlsystem der autonomen Provinz Trient ist proportional: Jede Liste erhält eine Anzahl von Sitzen im Landtag auf Grundlage der eroberten Stimmen. Es gilt jedoch ein Mehrheitsprinzip: Die Listen, die mit dem gewählten Landeshauptmann verbunden sind, erhalten mindestens 18 Sitze, die sich auf maximal 21 erhöhen, wenn sie insgesamt mehr als 40 Prozent der Stimmen erhalten haben.