Freude und Wunden lecken: Seid ihr mit dem Wahlergebnis zufrieden?

Bozen – Wochen und Monate wurde auf diesen Tag hingefiebert: Nun sind die Südtiroler Landtagswahlen 2023 geschlagen und die Wahlzettel ausgezählt.

Einige Parteien, wie etwa die STF, oder JWA dürfen sich über Wahlsiege freuen, bei anderen politischen Kräften wie der SVP oder den Freiheitlichen ist hingegen Wunden lecken angesagt.

Sicher ist: Es gab in Südtirol einen Rechtsruck, italienischsprachige Südtiroler sind weniger stark vertreten und die SVP benötigt mindestens zwei weitere Partner, um eine neue Landesregierung bilden zu können.

