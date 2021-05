Trentino: Maskenverweigerer wird festgenommen

Konflikt in einer Bar

Lavis – In Lavis im Trentino haben die Carabinieri am Freitag einen 23-Jährigen festgenommen, weil er sich geweigert hat, in einer Bar eine Atemschutzmaske zu tragen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Einer ersten Rekonstruktion zufolge haben die Carabinieri mehrere Gäste kontrolliert und beanstandet, dass die Sicherheitsabstände nicht immer eingehalten wurden.

Unter Gästen befand sich auch der 23-Jährige, der bereits kleinere Vorstrafen hat. Als ihn die Carabinieri nach seinen Papieren fragten, weigerte er sich, sich auszuweisen. Anschließend stand er auf und lehnte es strikt ab, die Atemschutzmaske aufzusetzen.

Dann begann er, die Carabinieri zu beschimpfen und sich ihnen auf aggressive Art zu nähern. Die Ordnungshüter forderten den 23-Jährigen deshalb auf, sie in die Kaserne zu begleiten. Einige der Anwesenden versuchten dem jungen Mann beizustehen und den Eingriff der Ordnungshüter zu durchkreuzen.

Einem Carabiniere verpasste der 23-Jährige einen heftigen Stoß. Nur mit Mühe gelang es den Exekutivbeamten, den Mann in den Streifenwagen zu bringen. In der Kaserne behauptete der 23-Jährige schließlich, er sei mit dem Coronavirus infiziert.

Im Rahmen eines Schnellverfahrens wurde der junge Mann am Samstag wegen Gewalt und Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie der Weigerung, sich vor den Ordnungskräften auszuweisen, verurteilt. Er muss sich nun in seiner Heimatgemeinde in regelmäßigen Abständen bei der Gerichtspolizei melden.

Die Ermittlungen laufen unterdessen weiter, um die anderen Gäste zu identifizieren, die versuchten, die Carabinieri zu behindern.